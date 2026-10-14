Стеклянный потолок среднего менеджмента: как вырастить второй эшелон

Коуч и производственник Анастасия Насибуллина — о том, как развить управленческую самостоятельность в команде

Фото: Артем Дергунов

Собственники российских компаний регулярно сталкиваются с одной и той же проблемой: даже при сильной команде ответственность за ключевые решения остается на них. Причина — не в отсутствии талантливых руководителей, а в том, что второй эшелон не научился мыслить за пределами своей функции и брать на себя последствия решений, считает предприниматель Анастасия Насибуллина. Профессиональный мастер‑коуч (ICU), производственник с 17‑летним стажем в очередной авторской колонке для «Реального времени» разбирает практические инструменты для преодоления «стеклянного потолка» — о том, как выстроить культуру развивающих встреч, дать право на ошибку в безопасных границах и оценить реальный рост управленцев.

Почему собственник не может уйти в стратегию

Это происходит, пока каждый сложный вопрос приходит к нему в форме: «Скажите, что делать?» Я часто слышу от собственников одну и ту же фразу: «У меня хорошие люди, но ответственность все равно на мне». Обычно под ней лежит не лень команды и не дефицит лояльности. Скорее, в компании выросли сильные руководители участков, но не сформировался второй эшелон, который способен мыслить за пределами своей функции.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Руководитель продаж отвечает за план продаж, производственник — за выпуск, финансист — за деньги. Но стоит появиться ситуации на стыке функций, как решение возвращается к собственнику. Срочный заказ влияет на график производства. Перенос графика — на себестоимость. Срыв поставки — на отношения с клиентом. И вот уже первое лицо снова собирает всех, принимает решение, контролирует исполнение, а к стратегической работе возвращается вечером или не возвращается совсем.

Это и есть стеклянный потолок среднего менеджмента. Формально люди рядом с собственником есть. Фактически система все еще держится на одном человеке.

Почему делегирование не срабатывает само по себе

В начале кажется, что проблема решается должностной инструкцией, новыми KPI или назначением еще одного руководителя. Но делегировать полномочия — не то же самое, что передать способность принимать решение.

Я много раз наблюдала эту ловушку. Руководитель приходит с вопросом, собственник быстро дает точный ответ — и все довольны. Но в следующий раз человек приходит снова: за него уже собрали картину наверху.

Так возникает негласное правило: безопаснее принести проблему, чем предложить решение. Ответственность не назначается приказом. Она появляется там, где у человека есть понятные границы, право думать и возможность увидеть последствия своего решения.

Развивающая встреча — не разговор «по душам»

В этом месте часто возникает недопонимание. Развивающая встреча — не мягкая беседа ради хорошей атмосферы и не замена требовательности. Это управленческий инструмент, который помогает руководителю второго эшелона тренировать мышление на реальных рабочих ситуациях.

Смысл такой встречи — не забирать кейс себе раньше времени. Вместо готового ответа руководитель помогает человеку пройти пять шагов:

Какой результат должен быть? Что происходит сейчас — без оценок и оправданий? В чем риск, если ничего не менять? Какие варианты решения вы видите? Что вы рекомендуете, что берете на себя и когда вернемся к результату?

Сложнее всего выдержать паузу и не подсказать ответ, особенно когда сроки горят. Но именно в ней формируется управленческая самостоятельность: человек сам называет риск, выбирает вариант и фиксирует обязательство.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Как поставить культуру развивающих встреч

Частая ошибка — отправить руководителей на обучение и ждать, что культура изменится сама. Не изменится: новому поведению нужны место в календаре, понятный формат и регулярная проверка.

Я бы начинала с небольшой группы и одного повторяющегося типа вопросов — например, с решений о сроках, приоритетах или ресурсах. Дальше нужен простой ритм: одна короткая встреча в неделю по живому кейсу. До нее руководитель готовит факт, риск, варианты и рекомендацию. На встрече фиксируются решение, ответственный, границы полномочий и дата проверки.

Совещание может закончиться хорошим обсуждением. Развивающая встреча должна закончиться следующим шагом. А на следующем круге команда разбирает не только результат, но и логику: какие данные не заметили, где поздно увидели риск, что нужно изменить в процессе.

Право на ошибку не отменяет управленческой границы

Дать человеку возможность думать самостоятельно не означает снять контроль. В вопросах безопасности, закона, крупных финансовых обязательств и стратегии решение остается за первым лицом. Это не предмет эксперимента.

Но внутри согласованных границ руководитель должен иметь право предложить вариант, принять обратимое решение и исправить его. Иначе компания говорит о самостоятельности, но на практике наказывает за нее.

Я считаю коучинговый подход в управлении — hard skill. Он требует дисциплины: услышать факт, отделить его от эмоции, задать неудобный вопрос, удержать границу и не присвоить человеку его решение.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Зачем руководителю видеть компанию целиком

Одна из практик, которую мы используем больше десяти лет, — ротация руководителей в роли первого лица на один день. Руководитель выходит из своей привычной функциональной роли и отвечает за картину работы предприятия целиком.

Ценность практики не в том, чтобы назначить на день нового главного. Человек видит последствия решений за пределами своего участка: срочный заказ — влияние на производство и логистику, задержка — обещание клиенту.

После такого дня нужен разбор: что заметил руководитель, какое решение принял, что сделает иначе. Тогда ротация становится тренажером системного мышления.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Как понять, что второй эшелон действительно растет

Оценивать развитие руководителей стоит не по количеству проведенных тренингов. Гораздо честнее посмотреть, как изменился характер вопросов, которые приходят к собственнику.

Если раньше звучало «У нас проблема, скажите, что делать», а теперь «Вот факт, вот варианты, я рекомендую второй», — это уже другой уровень управления.

Можно следить и за простыми признаками: сколько решений возвращается к собственнику без предложения; сколько вопросов команда закрывает в своих полномочиях; сколько обязательств выполняется в срок. Время для стратегии появляется, когда решения перестают жить только в голове первого лица.

Второй эшелон не вырастает от громких слов об ответственности. Он вырастает из регулярной практики: думать, предлагать, решать, проверять результат и делать выводы. И тогда стратегия перестает быть тем, чем собственник «когда-нибудь займется», если закончится операционный пожар.

