«К этому матчу ты идешь весь сезон»: анонс финала между «Стрелой-Ак Барс» и «Динамо»

Что думает о решающей игре чемпионата России по регби-15 наставник казанцев Джей Пи Нил?

Фото: Динар Фатыхов

«Стрела-Ак Барс» продолжает подготовку к финалу по регби-15, который пройдет в Москве 18 октября. В соперниках у казанцев, напомним, столичное «Динамо». С какими ожиданиями главный тренер «Стрелы-Ак Барс» смотрит в сторону финала и какими эмоциями наполнен наставник в преддверии главного матча сезона — в материале «Реального времени».

«Можно ли назвать «Динамо» главным для нас раздражителем в последние сезоны? Наверное, да»

В российском регби — развязка сезона. У казанской «Стрелы-Ак Барс» остается всего лишь один матч в чемпионате страны. Но зато какой! Финал против московского «Динамо».

«Столичные» в последние сезоны — принципиальнейший соперник для «Стрелы-Ак Барс». В прошлогоднем финале в Казани на «Тулпаре» подопечные Джей Пи Нила обыграли «Динамо» со счетом 32:30. Это золото стало первым для «Стрелы-Ак Барс» в истории клуба. В этом году москвичи — снова соперники по финалу для казанцев.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Можно ли назвать «Динамо» главным для нас раздражителем в последние сезоны? Наверное, да. Матчи против этого клуба у нас всегда получаются яркими, эмоциональными, непростыми, — отметил в беседе с корреспондентом «Реального времени» капитан «Стрелы-Ак Барс» Герман Давыдов.

Было бы здорово, если б заключительный матч сезона между «Стрелой-Ак Барс» и «Динамо» прошел в столице Татарстана. В начале сентября в Казани открылся новый многофункциональный Центр регби. На реализацию проекта было потрачено около 1,5 млрд рублей. Казанский Центр регби по инфраструктуре, безусловно, лучший стадион в Суперлиге. Джей Пи Нил вовсе назвал арену лучшей и в Северном полушарии. В будущем Центр регби способен принимать соревнования международного уровня.

И в связи с этим организация финала по регби-15 была бы замечательной проверкой для нового спортивного объекта в столице Татарстана. Однако финал решили провести в Москве, но не на «ВТБ Арене», а на стадионе «Москвич», располагающемся в районе Текстильщики.



«Жаль, что не получится провести финал на «ВТБ Арене…»

Почему так вышло? Все дело в том, что 18 октября на «ВТБ Арене» пройдет футбольный матч в рамках 11-го тура РПЛ между «Динамо» и ЦСКА. Старт игры запланирован на 16:15. Поле сотрудники «ВТБ Арены» чисто физически не смогут привести в порядок после регбийного финала. К тому же футбол — игра все-таки более популярная. А «Динамо» и ЦСКА сейчас идут в лидерах турнирной таблицы РПЛ. Полная заполняемость «ВТБ Арены» обеспечена.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Любопытно, что стадион «Москвич» тоже ассоциируется именно с футболом. Несколько раз там проводили сезоны Медийной футбольной лиги (МФЛ), которая сейчас очень популярна среди молодежи. «Москвич» неофициально является домашней ареной для полупрофессиональной команды 2DROTS. К примеру, свои матчи в Пути регионов Кубка России «самураи», как их принято называть в футбольной среде, проводят именно на этом стадионе.

«Стрела-Ак Барс» будет впервые играть на «Москвиче» в этом сезоне Суперлиги. Опасений незнакомое поле у Джей Пи Нила не вызывает, но сожаление от того, что не удастся провести финал на «ВТБ Арене», конечно, есть. Все-таки стадион для «Стрелы-Ак Барс» был довольно счастливым. Дважды на «ВТБ Арене» казанцы завоевывали Кубок России (в 2023 и 2025 годах).

— Жаль, что не получится провести финал на «ВТБ Арене». Это один из лучших стадионов в мире, на которых я бывал в жизни. Для нас она еще и счастливая, потому что мы там побеждали сразу в нескольких финалах, — с досадой подчеркнул Джей Пи Нил.

«Ответственность перед болельщиками и перед самими собой есть всегда»

Тем не менее пессимистичных настроев вокруг финала в стане «Стрелы-Ак Барс», разумеется, нет. Вопрос стадиона тут не может быть первостепенным. «Динамо» и «Стрела-Ак Барс» будут в равных условиях: поле и мяч — одинаковые как для одних, так и других спортсменов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Казанские регбисты провели качественный полуфинал против «Енисея-СТМ». Хочется верить, что свои лучшие качества игроки «Стрелы-Ак Барс» проявят и в решающем противостоянии с «Динамо». Старт финала в Москве запланирован на 12:30 по местному времени.

— Ответственность перед болельщиками и перед самими собой есть всегда. К этому матчу ты идешь весь сезон, поэтому хочется показать красивую игру и результат, — подытожил беседу с журналистами капитан «Стрелы-Ак Барс» Герман Давыдов.

Подробности подготовки казанской команды — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.