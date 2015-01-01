2010-е: итоги

На подходе 2020 год — самое время вспомнить, чем запомнились нам всем прошедшие 10 лет. Катастрофы и протесты, экономические спады и подъемы, крупнейшие спортивные мероприятия, развитие медицины, IT-прорывы, государственные инициативы и другие события, значимые для Татарстана, России и всего мира — в спецпроекте «Реального времени».