2010-е: итоги
Сюжет 24 материала
На подходе 2020 год — самое время вспомнить, чем запомнились нам всем прошедшие 10 лет. Катастрофы и протесты, экономические спады и подъемы, крупнейшие спортивные мероприятия, развитие медицины, IT-прорывы, государственные инициативы и другие события, значимые для Татарстана, России и всего мира — в спецпроекте «Реального времени».
- Конец эпохи суверенного банкинга в Татарстане, обвал рубля и бум «безнала» Ключевые события «десятых» годов в кредитно-банковской сфере Татарстана, России и мира
- Рынок жилья 2010-х: крах валютной ипотеки, курс на реновацию ТЦ и реформа «долевки» Главные события рынка недвижимости в ушедшем десятилетии
- Скандалы спортивного десятилетия: эхо Сочи, допинг Армстронга и неудачный завтрак Кокорина с Мамаевым
- IT и телеком — 2010—2020: прорывы Илона Маска, «великие и ужасные русские хакеры» и криптолихорадка Ключевые события и фигуры десятилетия
- Транспорт-2010—2020: платные дороги и парковки, бум метро, каршеринги и агрегаторы Главные события транспортной жизни страны в 2010—2019 годах
- Что случилось до и после «Крымнаш»: главные события 2010-х в мире спорта
- Санкционные Олимпиады, фиаско хоккеистов в Сочи и красноречие футболистов на Евро: спортивные провалы 2010-х
- От американского футуризма — до исторической «Казань Арены». Значимые спортсооружения десятых Лучшая и худшая спортивная инфраструктура десятилетия
- Трагедии и антигерои 2010—2020-го: от Брейвика и «Булгарии» до «Зимней вишни» и Нотр-Дама Скорбь прошедшего десятилетия
- Башкортостан-2010—2020: война за шиханы, «Камыр-батыр» и «Башнефть» преткновения Главные события десятилетия в республике
- Новые социальные статусы в России: зожники, инфоцыгане и «либералы» против «ватников»
- Олимпийская программа 2010—2020: новое и хорошо забытое старое Олимпийские виды спорта, появившиеся в ушедшем десятилетии