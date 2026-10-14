Археологи обнаружили остатки деревни XIX века в Алькеевском районе Татарстана

Новый объект выявили при обследовании зоны реконструкции автодороги Алькеевское — Высокий Колок

Археологи обнаружили остатки деревни XIX века в Алькеевском районе Татарстана. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета РТ по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Новый объект археологического наследия — «Культурный слой деревни Среднее Биктимирово второй половины XIX — первой половины XX вв.» — выявили при обследовании зоны реконструкции автодороги Алькеевское — Высокий Колок.

На площадке размером 279 на 24 метра обнаружены остатки жилых домов, фрагменты гончарной керамики, кости животных, изделия из металла, стекло эпохи Российской империи и деревянный образок.

В окрестностях деревни, известной с 1710 года, ранее выявлялось булгарское селище домонгольского периода, а в 1913 году там нашли клад из 500 серебряных монет XIV века.

Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия готовит приказ о включении нового объекта в перечень выявленных памятников.

Ранее сообщалось, что в Набережных Челнах стелу «КамАЗ — Ударная комсомольская стройка» внесли в перечень ОКН.

Зульфат Шафигуллин