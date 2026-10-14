Сбербанк подтвердил атаки на свой Центр обработки данных в Балаково
В компании сообщают, что все сервисы работают в штатном порядке
Сбербанк подтвердил атаки на свой Центр обработки данных (ЦОД) в городе Балаково Саратовской области. Об этом заявил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.
В компании сообщают, что все сервисы работают в штатном порядке.
— Мы подтверждаем факт атаки на центр обработки данных. При этом все системы и все сервисы Сбербанка работают штатно, — заявил Ведяхин ТАСС.
Напомним, ранее в России были атакованы ЦОД компании «Яндекс», после чего пару дней возникали сложности в работе некоторых российских сервисов. При этом накануне вечером татарстанцы продолжали жаловаться на проблемы с доступом к некоторым функциям. В Кремле заявили, что ситуация с «Яндексом» обсуждается в правительстве.
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