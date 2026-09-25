Банкиры — ЦБ: «По полтриллиона снимают — людей толкают в «серую» экономику»

«Альфа-банк» увидел риски нарастания в экономике «серых» расчетов, а ВТБ предупредил о перекладывании бизнесом вложений «на сторону»

ЦБ готов пойти навстречу и смягчить регуляторные требования по кредитам для защиты критической инфраструктуры, а пострадавшие во время внешних атак предприятия смогут воспользоваться реструктуризацией, заявила сегодня глава Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании XXIII Международного банковского форума в Санкт-Петербурге. В остальном регулятор продолжит следовать курсу жесткой ДКП, а банки — придерживаться узких рамок кредитования. Более того, с будущего года ужесточатся требования к оценке платежеспособности физлиц — только по официальному доходу. Чего опасаются банкиры — в материале «Реального времени».

Брошь с веткой черники — сигнал селлерам Wildberries

Практически на каждой конференции частный бизнес жалуется на чрезмерное переохлаждение экономики — высокая ключевая ставка и дорогие кредиты «изматывают» производителей и пугают инвесторов. Те ждут «оттепели», когда ЦБ опустит ставку до уровня 12%. Отсюда складывается впечатление, будто кредиты совсем не берут — дорого. Однако на пленарной сессии Международного банковского форума монетарные власти и сами банкиры это опровергли.

Кредитный портфель за 7 месяцев вырос на 5,4%, и есть уверенность, что к концу года вырастет на 11%, сообщил глава Ассоциации банков России, только что переизбранный в Госдуму Анатолий Аксаков. В условиях ожидаемого роста российской экономики в 1% к ВВП к 2027 году динамика заимствований выглядит приличной. При этом прибыльность банковского сектора подтверждает его эффективную работу.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Правда, ускоренно растет просрочка по кредитам, особенно у МСБ, но системной проблемы в обслуживании заимствований банкиры не видят. По их оценке, срыв сроков по оплате находится в пределах уровня прошлых лет.

Глава ЦБ приколола к костюму брошь с веткой черники слегка фиолетового цвета. Можно было предположить, что речь пойдет о помощи пострадавшему от внешних атак Wildberries. Но сначала Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка не препятствует кредитованию, а доля расходов компаний в обслуживании взятых ими кредитов невелика. «Мы провели исследования крупнейших компаний за 2025 год. Издержки компаний на процентные платежи — это 5% общей суммы расходов. Остальные приходятся на оплату труда, сырья, материалы — тут рост затрат гораздо больше», — указала она.

Глава ЦБ — о положении бизнеса: «Не выдающееся»

При этом финансовое состояние корпоративных заемщиков «не выдающееся», хуже, чем было в 2023—2024 годах. Глава ЦБ объясняет это рекордными прибылями, в которых купались компании. Теперь экономика опустилась на уровень 2019 года. «Да, происходят структурные изменения, и у кого-то становится прибыли сильно меньше», но менять курс умеренно жесткой ДКП регулятор не собирается, заявила Эльвира Набиуллина. Почему? Чтобы не разгонять инфляцию, особенно «в таких непредвиденных обстоятельствах, в которых мы живем». В зоне высокого риска окажутся те, кто развивался в долг, а текущая ставка «вполне приемлемая».



Единственное, где ЦБ готов смягчить регуляторные требования, — по кредитам для защиты критической инфраструктуры. Пострадавшие во время внешних атак предприятия смогут воспользоваться реструктуризацией, сообщила она.

ВТБ: бизнес перекладывается «на сторону»

— Сегодня главный враг — это инфляция. Чтобы инфляция не росла, нужно минимизировать количество денег в экономике, — поддержал глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, в экономику и так поступают «довольно большие деньги бюджета», которые идут на оборону. Поэтому ЦБ заинтересован в том, чтобы кредитование сдерживать. ВТБ следует этой парадигме, сокращая розничное кредитование в пользу корпоративного сектора.

Но тут глава банка видит риск в том, что крупные предприниматели стали перекладывать инвестиции из основного бизнеса «на сторону».

— Опять стал вызывать озабоченность вопрос права собственности. Многие крупные предприниматели инвестируют не в свой основной бизнес, а перекладываются куда-то в сторону. Говорят: это у нас все равно отберут. Тут очень аккуратно надо тоже. Я думаю, что это преувеличенные страхи, но они существуют, — поделился он. Поводом стали недавние события по смене собственников. — Тут надо аккуратно смотреть, все-таки бизнес — трепетная категория.

Вторая болевая точка в этой парадигме — инвестиции. «Мы совсем забыли словосочетание «инвестиционный климат». Раньше каждое мероприятие твердили про инвестиционный климат, а сейчас как будто его и нет», — переживал Костин.

Правда, оптимизм внушает наметившийся прирост инвестиций из КНР, чего не было после 2022 года. Присматриваются арабские инвесторы. Но в целом все зависит от геополитики. «Будет улучшаться геополитика, будет улучшаться вообще экономическая ситуация», — уверен Андрей Костин.

«Появилось неоднозначное движение с точки зрения обеления экономики»

Управляющий директор «Альфа-банка» Владимир Верхошинский обеспокоен ростом снятия наличных с депозитов. «По полтриллиона рублей в месяц, если округлить, население снимает с начала года. И куда уносит — в нал? Но надеюсь, к концу года ситуация стабилизируется», — высказался он.

Банкир связывает вывод денег с налоговой реформой, которая стала подталкивать людей к «серым» расчетам. «С одной стороны, это привело к пополнения бюджета, а с другой — толкает людей в «серую» экономику», — озадачился он.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

— Надо аккуратно называть такие цифры, — пожурила Набиуллина. — Некоторое увеличение спроса на наличные видим, но и денежная масса в совокупности растет.

Она считает, что вывод связан с окончанием периода высоких ставок по депозитам, хотя есть влияние процесса адаптации к налоговым изменениям. В целом никаких проблем нет, заключила глава ЦБ.

— С точки зрения макроэкономических показателей проблем нет, но с точки зрения обеления экономики, о чем мы говорим, тут неоднозначное движение, — возразил управляющий директор «Альфа-банка», добавив, что тренд вскоре сойдет на нет

— На более углубленный уход в наличные? — уточнил модератор сессии.

— Если банки заинтересованы в росте депозитов, то должны создавать привлекательные условия, — четко дала понять Набиуллина.

Глава ВТБ пошутил в том духе, что люди его поколения «всегда любили наличные». «Еще с советских времен помню, если у мужчины есть в кармане какие-то деньги, тот мужчина. У которого нет — самец», — посмеялся он.

— Может с метафорами притормозим? — остановила эмоции глава ЦБ.

В результате сошлись на том, что банкам стоит повышать ставки и не беспокоиться понапрасну.