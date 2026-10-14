Зампреда ВС Татарстана Каминского назначили судьей Верховного суда России
В республике Каминский «курировал» административные дела
Зампред Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский назначен судьей Верховного суда (ВС) РФ. Такое решение принято на пленарном заседании Совфеда РФ, передает ТАСС.
Всего сенаторы назначили четырех судей: Олега Нефедова — на должность заместителя председателя ВС РФ — председателя Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, Любовь Бессчасную — на должность судьи ВС РФ, Эдуарда Каминского — на должность судьи ВС РФ и Ларису Шеломанову — на должность судьи ВС РФ.
Вакантной должность судьи гражданской коллегии Верховного суда страны объявили еще в феврале. В октябре президент Владимир Путин направил в Совет Федерации представления о назначении на должности в Верховном суде России.
Эдуарду Каминскому 51 год. Судьей работает 23 года, начиная с 2003-го. 8 лет занимал эту должность в Вахитовском райсуде Казани, в августе 2011-го получил назначение зампредом в Кировский суд Казани, а с января 2013-го начал карьеру в Верховном суде Татарстана. В ноябре 2015-го возглавил судебный состав по административным делам, в 2018-м был признан судьей года в Татарстане, а в 2021-м занял пост заместителя председателя Верховного суда республики, одновременно возглавив и административную коллегию на шестилетний срок.
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