Зампреда ВС Татарстана Каминского назначили судьей Верховного суда России

В республике Каминский «курировал» административные дела

Фото: Максим Платонов

Зампред Верховного суда Татарстана Эдуард Каминский назначен судьей Верховного суда (ВС) РФ. Такое решение принято на пленарном заседании Совфеда РФ, передает ТАСС.

Всего сенаторы назначили четырех судей: Олега Нефедова — на должность заместителя председателя ВС РФ — председателя Судебной коллегии по гражданским делам ВС РФ, Любовь Бессчасную — на должность судьи ВС РФ, Эдуарда Каминского — на должность судьи ВС РФ и Ларису Шеломанову — на должность судьи ВС РФ.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Вакантной должность судьи гражданской коллегии Верховного суда страны объявили еще в феврале. В октябре президент Владимир Путин направил в Совет Федерации представления о назначении на должности в Верховном суде России.

Эдуарду Каминскому 51 год. Судьей работает 23 года, начиная с 2003-го. 8 лет занимал эту должность в Вахитовском райсуде Казани, в августе 2011-го получил назначение зампредом в Кировский суд Казани, а с января 2013-го начал карьеру в Верховном суде Татарстана. В ноябре 2015-го возглавил судебный состав по административным делам, в 2018-м был признан судьей года в Татарстане, а в 2021-м занял пост заместителя председателя Верховного суда республики, одновременно возглавив и административную коллегию на шестилетний срок.

Зульфат Шафигуллин