На Святом ключе в Билярске увеличили вместимость зоны отдыха до 366 мест

Место ежегодно посещают около 110 тыс. человек

На территории Святого ключа в Билярске завершили третий этап благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе Института развития городов Татарстана.

В результате работ обновили 33 беседки, пешеходные маршруты и зону Нижнего родника. Вместимость зоны отдыха выросла на 80 мест, до 366.

Все 33 беседки заменили на новые: 20 рассчитаны на 6–8 человек, еще 13 — на 10–12 человек. Одну большую беседку отреставрировали — она вмещает до 50 человек. Возле каждой беседки оборудовали отдельную мангальную площадку с учетом требований пожарной безопасности.

В зонах жертвенника и забоя скота отремонтировали покрытия, установили столы из нержавеющей стали и ограждение. Также пересмотрели пешеходные маршруты, обновили покрытия на основных направлениях, установили освещение и видеонаблюдение. Площадку для сбора отходов перенесли ближе к парковке.

В зоне Нижнего родника расширили площадку и уложили новое покрытие, а по периметру установили габионные стенки из натурального камня с местами для отдыха. Святой ключ ежегодно посещают около 110 тыс. человек. Масштабное обновление территории началось в 2019 году после победы в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Зульфат Шафигуллин