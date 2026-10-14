Жители Татарстана установили самозапрет на кредиты почти 948 тыс. раз
Сделать это можно на «Госуслугах» или в МФЦ
Жители Татарстана установили самозапрет на кредиты на «Госуслугах» или в МФЦ почти 948 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры республики.
По словам начальника отдела координации информационной безопасности ведомства Ленара Бадыкова, также защитить себя от мошенников могут помочь следующие меры:
- самозапрет на сим-карты: заблокирует операторам возможность выдать новый номер без вашего присутствия;
- маркировка звонков: во время вызова выводит на экран телефона название организации и тип услуг;
- авторизация на «Госуслугах» через «Макс»: перед предоставлением доступа система задает вопросы и предупреждает о рисках мошенничества.
Напомним, в сентябре жители Татарстана подали 23,1 тыс. заявлений на установку самозапрета на кредиты (+10,3% к августу) и 8,2 тыс. — на его снятие. Всего с момента запуска сервиса статус самозапрета по состоянию на 4 октября его получили 654,5 тыс. жителей республики, что составляет 16% от населения региона.
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