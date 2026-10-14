FIS выделила российским лыжникам максимальные квоты на Кубок мира

По шесть мужчин и шесть женщин смогут выступить на каждом этапе Кубка мира

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) выделила максимальные квоты для участия российских лыжников на этапах Кубка мира в предстоящем сезоне. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе организации.

— В предстоящем сезоне нейтральные спортсмены из России получат аналогичное количество квот, как и в сезоне-2021/22, — сообщили в FIS.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

В последнем досанкционном сезоне-2021/22 российские лыжники имели 12 квот у мужчин и у женщин, а также 16 квот для сопровождающего персонала. Соответственно, столько же — по шесть мужчин и шесть женщин — смогут выступить на каждом этапе Кубка мира в новом сезоне.

Напомним, FIS объявила 22 сентября об ослаблении критериев допуска россиян. В частности, из регламента убрали пункт о запрете участия для атлетов из ЦСКА и других обществ, связанных с вооруженными силами.

Зульфат Шафигуллин