Марселя Гафарова повторно лишили статуса мирового судьи Казани

На заседании Квалифколлегии судей РТ рассмотрели вопрос о его дисциплинарном проступке

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня Квалификационная коллегия судей Татарстана вновь вынесла решение о досрочном прекращении полномочий казанского мирового судьи Марселя Гафарова, обвиняемого в уголовном преступлении. Предметом рассмотрения стало совершение им дисциплинарного проступка, на который в своем обращении указал глава Верховного суда Татарстана Азат Гильмутдинов, а затем и спецкомиссия ККС, уточнили «Реальному времени» в Квалифколлегии судей РТ.

Суть дисциплинарного проступка там раскрывать не стали, однако по результатам прошлых заседаний по делу Гафарова в Москве и Казани уже озвучивалась информация о том, что действующий представитель мировой юстиции ушел на СВО, оставив дела, ранее назначенные им к рассмотрению на участке №4 по Московскому району Казани. Правила требовали сначала обратиться с заявлением о приостановлении полномочий, получить добро и лишь потом отправляться на военную службу.

Решение покинуть Казань им было принято после назначения даты июльского заседания Высшей квалифколлегии судей РФ, где в повестку включили представление главы СКР Александра Бастрыкина в отношении мирового судьи Марселя Гафарова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Напомним, согласие судейского сообщества Бастрыкин получил, после чего заочно предъявил Гафарову обвинение в превышении полномочий по части 1 статьи 286 УК РФ. Оно касается событий 2020 года, когда Гафаров носил не мантию, а погоны — служил в МВД Татарстана и дослужился до начальника «убойного» отдела управления уголовного розыска и чина полковника. К уголовной ответственности его привлекли по материалам разработки УФСБ по Татарстану. По версии силовиков, не без участия обвиняемого оперативники МВД проводили оперативно-разыскные мероприятия в отношении лиц, по которым не имелось заявлений о совершении каких-либо преступлений.

В начале августа 2026-го ККС Татарстана в отсутствие Гафарова приостановила его судейские полномочия, а в конце того же месяца уже с его участием приняла первое решение о досрочном прекращении его полномочий по представлению председателя ВС Татарстана. В случае с мировым судьей, который не отработал в этой должности и трех лет, а значит, претендовать на уход в отставку не мог, такой результат заседания ККС автоматически означал лишение статуса судьи.

Однако Гафаров и его адвокат обратились с жалобой в Высшую квалифколлегию судей РФ, и там в конце сентября отменили решение нижестоящей инстанции, отправив материал о дисциплинарном нарушении мирового судьи на пересмотр.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

По результатам этого пересмотра, уже с учетом заключения комиссии ККС Татарстана, изучившей обращение главы Верховного суда РТ Азата Гильмутдинова, полномочия Гафарова вновь прекратили.

Нюанс в том, что в сегодняшнюю повестку заседания региональной Квалифколлегии отдельным пунктом был внесен вопрос по кандидатам на вакантную должность мирового судьи участка №4 в Московском районе Казани, которую ранее занимал обвиняемый. Документы на занятие этой позиции подали двое, включая все того же Гафарова. Однако до начала сегодняшнего заседания фигурант уголовного дела отозвал свое заявление, в итоге рекомендацию получил второй претендент.

Напомним, после добровольного возвращения Гафарова в Казань его федеральный розыск был прекращен. Однако бывший представитель Фемиды и его адвокат подали в суд на следователя СК, считая незаконными два его постановления — о розыске и приостановлении следствия на период розыска. Советский райсуд Казани в начале октября отказал в удовлетворении этой жалобы.

Ирина Плотникова