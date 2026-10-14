Равилю Зиганшину грозит личное банкротство из-за долга ПСО «Казань» в 1,2 млрд

Заслуженный строитель поручился по обязательствам компании перед бюджетом, а та сорвала выплаты

Фото: Реальное время

Запустив два года назад дело о банкротстве ПСО «Казань», в эти дни ФНС инициировала ту же процедуру в отношении владельца компании Равиля Зиганшина. Причиной послужил срыв исполнения мирового соглашения — значительная просрочка в погашении налоговой задолженности на 2,5 млрд рублей. В результате производство возобновили, а к заслуженному строителю, как поручителю, прилетел иск на 1,16 млрд рублей, угрожающий ему уже личным крахом. Подробности — в материале «Реального времени».

ФНС требует 1,16 млрд рублей с Равиля Зиганшина

Межрайонная инспекция ФНС №7 по Омской области добивается личного банкротства Равиля Зиганшина. Иск зарегистрирован в октябре, но рассмотрение еще не началось. Сумма требований — 1,16 млрд рублей — совпадает с невыплаченной частью долга компании бизнесмена по мировому соглашению с налоговиками, Зиганшин выступает по нему поручителем.

Сумма задолженности ПСО «Казань» перед бюджетом составляла 2,5 млрд рублей. Предприятие обязалось погасить ее, но сорвало график выплат. Теперь и ему, и бенефициару грозит крах. Дело о банкротстве компании по заявлению ФНС открывали еще летом 2024 года. В марте 2025-го производство прекратили, когда стороны договорились об условиях выплат. В сумму вошли долги по ранее утвержденному мировому соглашению, задолженность по ЕНС и обязательства по госконтракту от октября 2013 года.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Погашение предусматривало равные ежемесячные платежи в течение года. Первый составил свыше 211,9 млн рублей, последующие были приближены к 195,4 млн. Все выплаты должны были производить до 25-го числа каждого месяца. На непогашенную сумму начислялись проценты по ставке ЦБ.

Исполнение обязательств было обеспечено поручительствами других аффилированных компаний, АО «Кварт», ЗАО «Ариада», и лично Равиля Зиганшина, а также залогом недвижимости со стороны этих предприятий. По условиям соглашения, в случае неисполнения графика платежей ФНС могла обратиться за выдачей исполнительного листа и взыскать долг принудительно, в том числе с поручителей, что она и сделала.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Блокировка счетов и картотека на 7,7 млрд: почему суд не дал отсрочку ПСО «Казань»

Когда просрочка платежей со стороны ПСО «Казань» стала системной, налоговая служба обратилась за выдачей исполнительных листов, и в апреле 2026 года суд удовлетворил это требование. Сумма в 1,16 млрд рублей подлежала взысканию солидарно со всех вышеназванных поручителей. В ответ компания Зиганшина запросила отсрочку исполнения мирового соглашения, ссылаясь на финансовые проблемы:

— ПСО «Казань» указало на тяжелое материальное положение, которое подтверждается наличием возбужденных в отношении него более трехсот исполнительных производств на взыскание задолженности общей суммой более 3,8 млрд рублей, наложенными в связи с этим арестами на счета, запретами на регистрационные действия в отношении имущества, — говорится в материалах Арбитражного суда РТ.

Михаил Захаров / realnoevremya.ru

Предприятие также указало на поданные в отношении него заявления о банкротстве, долги по зарплате, отсутствие денег и наличие картотеки на данном счете на сумму более 7,7 млрд руб. В подтверждение компания Зиганшина представила сведения ФССП России, справки о наложенных запретах, представления прокуратуры и выписки по счетам, в том числе данные о том, что остаток на федеральном казначейском счете составляет всего 40,7 тыс. рублей, а единственный расчетный счет фактически заблокирован из‑за отсутствия средств.

Но доказательства сочли недостаточными: не было подтверждений, что планируемое поступление 2,37 млрд рублей в рамках госконтракта (по данным письма ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный») действительно будет направлено на погашение долга перед бюджетом, особенно с учетом множества иных долговых обязательств компании. В итоге суд не дал отсрочку без указания четкого срока, когда компания получит средства, без чего нельзя было понять, реально ли она погасит долг к 30 октября 2026 года. Было решено, что отсрочка ущемит интересы налоговой, которая имеет право получить деньги вовремя.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Апелляция не спасла от взыскания

В августе апелляционный суд частично изменил определение о выдаче исполнительного листа на взыскание задолженности с ПСО «Казань» и поручителей: Равиля Зиганшина, АО «Кварт» и ЗАО «Ариада». Суд подтвердил право ФНС на принудительное исполнение мирового соглашения из‑за несвоевременных выплат со стороны должника, но исключил из суммы взыскания 37,5 млн рублей процентов за просрочку. Поскольку в самом соглашении не предусмотрели неустойку, а отдельное решение о начислении этих процентов не выносили, включать их в исполнительный лист нельзя. Итоговую сумму солидарного долга снизили до 1,12 млрд рублей, при этом ФНС сохранила возможность отдельно заявить требование о взыскании процентов.

В ПСО также рассчитывали на временную заморозку взыскания, ссылаясь на подачу апелляции. Но суд счел, что само по себе обжалование не является безусловным основанием для приостановки исполнительного производства, особенно при наличии длительной просрочки и отсутствии доказательств, что исполнение приведет к необратимым последствиям для должника.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

В расчетах фигурировали конкретные периоды и суммы: долг на уровне более 1 млрд рублей по основным платежам и свыше 34 млн рублей по процентам, сроки уплаты по которым были пропущены еще в конце 2025 — начале 2026 года. Апелляционный суд оставил жалобу без удовлетворения, подтвердив, что приостановление исполнительного производства — это право суда, а не обязанность.

На протяжении пяти последних лет строитель космодромов работает в минус, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Убыток по итогам прошлого года составил 1,7 млрд при выручке 5,4 млрд рублей.

Финансовые проблемы испытывают и другие предприятия строителя. Ранее «Реальное время» сообщало об обращении взыскания на землю ЗАО «Гольф Казан» — еще одного актива Зиганшина. Долг компании перед кредитором из структур «Татнефти» превысил 1,1 млрд рублей. Денег у должника не выявлено, а движимого имущества для погашения задолженности не хватило. Теперь 153 га земли гольф‑клуба в составе горнолыжного комплекса «Свияжские холмы» могут быть выставлены на торги. Эксперты оценили перспективы объекта: сохранит ли свой функционал первый гольф-клуб Татарстана или поля нарежут под ИЖС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Параллельно в Казани выставили на торги арестованное имущество судоходной компании «Татфлот» — три здания в речпорту с общей начальной стоимостью свыше 427 млн рублей. Недвижимость реализуется в рамках взыскания долгов и находится под обременением, средства от продажи должны покрыть задолженность перед бюджетом. Компания оспаривает действия приставов и добивается рассрочки по выплатам, параллельно предпринимая попытки урегулировать спор с налоговой через мировое соглашение.