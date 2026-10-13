Прокуратура не нашла признаков мошенничества в организации концерта Канье Уэста

Несмотря на это, в судах зарегистрировано более 20 исков к агентству

Фото: Артем Дергунов

Прокуратура по результатам проверки не обнаружила признаков мошенничества в действиях ООО «Сэй Эдженси» (Say Agency) при организации концерта рэпера Канье Уэста в Санкт-Петербурге. Представитель агентства заявил СМИ, что компания, уже начавшая возвращать зрителям деньги за билеты, вернет все средства в законном порядке. Несмотря на это, в судах зарегистрировано более 20 исков к агентству.

О результатах прокурорской проверки 13 октября сообщил представитель Say Agency Александр Панин. По его словам, «признаков мошенничества не выявили, потому что их, собственно, нет». Гендиректор и учредитель агентства Анна Субчева на просьбу «Ъ» прокомментировать эту информацию сказала, что правоохранители получили ответы на все интересующие их вопросы и, «если я с вами разговариваю, значит, ответы их устроили». Оперативно получить комментарии в самой прокуратуре «Ъ» не удалось.

Проверку проводили по заявлению одного из жителей Санкт-Петербурга, купившего билет на концерт Канье Уэста. 1 октября депутат Госдумы Михаил Романов в ответ на официальный запрос получил от ведомства сообщение, что прокуроры проверяют компанию на предмет нарушения законодательства о защите прав потребителей и «по иным вопросам». Документ подписал зампрокурора Москвы, однако, по словам источника «Ъ», проверку проводили петербургские сотрудники ведомства.

Речь идет о концертах американского рэпера Канье Уэста (Йе), которые должны были пройти на «Газпром Арене» 10 и 11 октября. Say Agency объявило о сольных концертах рэпера 17 августа, анонс появился и на ресурсах «Газпром Арены». Вскоре начались продажи билетов стоимостью от 9 тыс. до 160 тыс. руб. за место в ВИП-ложе. По словам организатора концерта, за два дня московское агентство продало более 100 тыс. билетов.



Дмитрий Зайцев