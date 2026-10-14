В части Советского района Казани отключат воду

Частично отключат водоснабжение с 09:00 20 октября до 11:00 21 октября

Фото: Динар Фатыхов

В Советском районе Казани частично отключат водоснабжение с 09:00 20 октября до 11:00 21 октября. Это связано с работами по переврезке вновь проложенных водопроводов жилого комплекса «НОВА» к централизованным сетям города, сообщили в МУП «Водоканал».

Подача воды будет прекращена по следующим адресам:

Искра, 1/4, 3, 4, 6/35а, 7, 14;

Николая Ершова, 29, 29а, 29б, 29г, 31, 31а, 31б, 31в, 33, 35а/6, 47, 49, 49/1, 49/2, 49/3, 49а/1, 49а корп.1,2,3,4,5; 49е, 49е, корп.1, 49е/1, 49а; 51, 53, 53, корп.1, 53б, 56;

Патриса Лумумбы, 13, 17, 17а, 19, 21, 23, 26, 28, 28а, 28б, 30;

Петра Алексеева, 3, 3, корп.1, 4/1, 6, 7, 7а, 9;

Сеченова, 3, 3а, 5, 6, 7, 11, 13, 13а, 15, 17, 17а, 17б, 17в, 19, 19а, 19б, 21.

Реальное время / realnoevremya.ru

Под отключение попадают 24 многоквартирных жилых дома, одно соцучреждение, три больницы, 28 административных зданий. Заявки на автоцистерны с водой принимаются по телефону: 231-62-60.



Напомним, в Татарстане снизилась доля некачественной питьевой воды — до 5,5%. В аналогичном периоде 2025 года показатель достигал 7,4%. По микробиологическим параметрам доля несоответствующих проб зафиксирована на отметке 2,9%.

Галия Гарифуллина