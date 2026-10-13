ЦБ: инфляция в III квартале выше прогноза, долговая нагрузка граждан снизилась

Представитель ЦБ также привела данные по качеству кредитных портфелей: доля «плохих» кредитов (NPL) по ипотеке составляет 2%

Фото: Арсений Губаев

Темпы роста цен в сентябре замедлились по сравнению с июлем и августом, однако в целом по итогам третьего квартала инфляционный фон сложился несколько выше, чем ожидалось в июльском прогнозе. Об этом сообщил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин. Его слова приводит ТАСС.

— Об усилении инфляционного давления говорить, наверное, неуместно. В целом темпы роста цен в сентябре в своей устойчивой части, да и общий индекс в сезонно-сглаженном выражении были ниже, чем это было в июле — августе. Но по сравнению с июльским прогнозом третий квартал в целом сложился несколько выше в части инфляционного фона, и это будет учтено при уточнении прогноза 23 октября, — заявил он журналистам.

Одновременно с этим Банк России фиксирует снижение долговой нагрузки населения. Как заявила член совета директоров ЦБ Елизавета Данилова на заседании рабочей группы по денежно-кредитной политике, этот тренд сохраняется на фоне умеренного роста ипотеки.

— Мы давно реализуем меры, ограничивающие риски закредитованности граждан, и нужно сказать, что в последние годы у нас этот тренд шел на снижение. То есть долговая нагрузка населения на макроуровне снижалась. Это происходило на фоне того, что ипотека росла умеренно, необеспеченное кредитование у нас с конца 2024 года по, наверное, начало этого года было в отрицательной зоне, где-то минус 5—6% накопленными, — пояснила Данилова.

По ее словам, динамика банковского кредитования остается умеренной, а доля микрофинансовых организаций в общей структуре долга граждан составляет около 4%.

— И говорить если про микрофинансовый [сектор], то там действительно имел место рост, но по-прежнему доля микрофинансирования в объеме общего долга граждан по необеспеченным кредитам — это немного, около 4%. То есть по-прежнему большую часть граждане должны банкам, где более умеренные ставки, — отметила она.

Представитель ЦБ также привела данные по качеству кредитных портфелей: доля «плохих» кредитов (NPL) по ипотеке составляет 2%, в то время как по необеспеченным потребительским кредитам этот показатель достигает 13%.

Дмитрий Зайцев