Запас жизненно необходимых лекарств в России составляет восемь месяцев

Об этом сообщил замминистра здравоохранения РФ Сергей Глаголев

Фото: Айдар Раманкулов

Запас жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) в России составляет около восьми месяцев. Об этом сообщил замминистра здравоохранения Сергей Глаголев на заседании Комитета Госдумы по охране здоровья.

По его словам, рост цен на эти лекарства ниже уровня инфляции. Для препаратов с риском дефицита действует механизм индексации цен, чтобы поддерживать необходимый запас на рынке.

— У нас существует и механизм индексации цен на лекарственные препараты, которые имеют риски дефицитов с тем, чтобы обеспечить должный запас лекарственных средств на территории страны, который сегодня, по данным аналитической витрины правительства, если мы говорим о ЖНВЛП, составляет порядка восьми месяцев, — передает слова Глаголева «Интерфакс».

Напомним, лекарства вошли в топ самых популярных позиций в госзакупках Татарстана по итогам восьми месяцев 2026 года.

Зульфат Шафигуллин