Где деньги, Луиза? Беглая кассирша из Башкирии скрывает местонахождение 23 миллионов

Всю ночь и полдня с задержанной в Казани проработала следственная группа, после чего ее увезли в Уфу

Фото: скриншот видео

Задержанная накануне в Казани башкирский кассир банка Луиза Хайруллина, сбежавшая с 23 миллионами рублей, отправлена обратно в Уфу. Вместе с ней вывезли и ее семью: мужа, которому также грозит уголовная ответственность как возможному соучастнику преступления, и двух несовершеннолетних детей, которых передадут родственникам. Подробнее о нашумевшей краже, деталях задержания и судьбе похищенных денег — в материале «Реального времени».



Кассирша-миллионер приехала «посмотреть Казань»



Съемная квартира, где пряталась кассирша Луиза Хайруллина, оказалась на последнем этаже казанской девятиэтажки в тихом дворе «на «Кварталах». Когда накануне, в пять вечера, сюда, по адресу Чуйкова, 9, приехали сотрудники башкортостанских МВД, Управления ФСБ и татарстанского МВД, задержание беглецов провернули без лишнего шума. Так что сегодня утром многие жильцы даже из ближайших квартир, которых опросил корреспондент «Реального времени», не знали об операции, а немногие осведомленные соседи по подъезду узнали о событии по большей части из соцсетей.

Хозяйка квартиры, где остановились Хайруллины, живет напротив, на той же лестничной площадке. Наталья Г. рассказала, что семья сняла у нее «однушку» на непродолжительный срок, поэтому особо их жизнью женщина не интересовалась:

— Семья — самые обычные люди, заехали несколько дней назад, сказали, что хотели посмотреть Казань. Вопросов особо не задавала им, — рассказала «Реальному времени» Наталья.

Съемная квартира, где пряталась кассирша Луиза Хайруллина, оказалась на последнем этаже казанской девятиэтажки в тихом дворе «на «Кварталах»

По словам женщины, сотрудники МВД с ней не связывались и вышли на беглянку не через нее. Светлана, живущая на той же площадке, узнала о задержании кассира случайно, так как рано встает на работу, до пяти утра. Увидела на лестничной клетке четырех людей в форме. Один представился сотрудником угрозыска, спросил, не слышала ли шума. Других вопросов не задавал. Светлана рассказала нашему изданию, что несколько раз видела Хайруллину в лифте с сыном и та не вызвала у нее подозрений, как и у других соседей.

Над подъездом дома висят две видеокамеры, отслеживающие всех входящих в подъезд. Возможно, записи с них вызовут интерес у следствия. В квартире, которую снимали Хайруллины, после задержания до сих пор осталось открытым окно. «У них там цветы все помрут так, если они есть», — посетовал один из жильцов подъезда.

Где деньги?

Установив местонахождение Луизы Хайруллиной, подозреваемой в краже 23 млн рублей из банка в Салавате, где она работала, оперативники задержали всю семью. По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, в настоящее время проводятся следственные действия. Местонахождение похищенных денег устанавливается.

По данным источника «Реального времени» в правоохранительных органах, оперативники задержали подозреваемую, когда она выходила из квартиры. Денег при ней и в съемном жилье не нашли. Следственная группа проработала с Луизой всю ночь и полдня, но кассирша так и не назвала местонахождение 23 млн рублей. В данный момент Хайруллину с семьей оперативная группа везет в одно из подразделений МВД города Уфы.

Как стало известно нашему изданию, подозреваемая останется под арестом — такое постановление суд вынес заочно. Детей заберут родственники, которые уже приехали из Салавата. В отношении мужа Хайруллиной — Марата — решение будет принято после предварительного опроса мужчины. Если будет доказана его причастность к преступлению, ему, как сообщнику, также грозит серьезный срок. В отношении самой Луизы возбуждено уголовное дело по статье «Хищение, присвоение в особо крупном размере» (ч. 4 ст. 160 УК РФ), ей светит наказание до 10 лет лишения свободы.



В операции по задержанию подозреваемой и ее семьи участвовали сотрудники полиции Башкортостана, Татарстана, а также оперативники УФСБ по РБ.

«Нашла где прятаться»

Задержание беглого кассира с семьей — сейчас самая обсуждаемая новость в соцсетях двух регионов — Башкирии и Татарстана. Особую активность проявляют уфимцы и казанцы. Причем первоначально известию даже не верили, сочтя его уткой. Напомним, первым о поимке Хайруллиной рассказало «Реальное время», потом к новости подключились другие СМИ и появились официальные комментарии правоохранителей.

В блогах много сочувствующих комментариев в адрес семьи, правда, не без сарказма: «Луиза, а мы за тебя переживали», «Спасибо, что живой», «Вот и сказочке конец», «Приключение закончилось», «Детей жалко», «Где деньги, Зин?». Под нашими новостями читатели оставляли такие же записи: «С такими деньгами надо было давно загорать и не отсвечивать за бугром», «Ради хороших денег и посидеть можно».

Задержание беглого кассира с семьей — сейчас самая обсуждаемая новость в соцсетях двух регионов — Башкирии и Татарстана

Но больше всего пользователей Сети, похоже, удивил выбор города для бегства: «Лучшего пиара для Казани не придумать!», «Чтоб попасть в Татарстан, нужно 23 миллиона», «Надеялся, она даст о себе знать с теплых островов или из Лондона, а тут…», «Нашла где прятаться», «Она думала, что башкиры не пойдут искать ее среди татар? Наивная».

Некоторые предлагают ее портрет сделать лицом казанских развлекательных заведений, в которых задержанная могла бы просадить миллионы. Другие выступили с идеей сделать Хайруллину брендом уфимских туристических компаний, предлагающих маршруты в столицу Татарстана. Третьи рекомендовали хозяйке квартиры, сдававшей «однушку» беглянке, сделать из жилплощади музей или поднять цену на нее. Сам Ново-Савиновский уже прозвали районом, в котором живут миллионеры.

Отдельные граждане, видимо, решили «хайпануть» на теме и стали предлагать помощь семье жительницы Башкирии: оплатить услуги адвоката, предоставить консультации психолога, взять на попечение ее несовершеннолетних детей.

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"Реальное время"

"Реальное время"

"Реальное время"

"Реальное время"

"Реальное время"

"Реальное время"