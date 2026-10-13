Apple представила первый хаб для умного дома и обновила HomePod mini

По оценкам, стартовая цена устройства составит около 350 долларов

13 октября 2026 года компания Apple провела презентацию под слоганом «Welcome home» («Добро пожаловать домой»), на которой представила новое направление в своей экосистеме — устройства для централизованного управления умным домом.

Главной новинкой стал домашний хаб Apple — квадратный 6-дюймовый дисплей, работающий на операционной системе homeOS. Устройство можно закрепить на стене или установить на подставку со встроенным динамиком. Хаб оснащен камерой для видеозвонков и продвинутой версией голосового помощника Siri с искусственным интеллектом. Система использует датчики присутствия и распознавание лиц, чтобы выводить индивидуальный интерфейс для каждого члена семьи. В режиме ожидания на экране отображаются время и виджеты управления домом. По оценкам, стартовая цена устройства составит около 350 долларов.

Вместе с хабом компания представила первое с 2020 года обновление умной колонки HomePod mini. Новинка получила более быстрый процессор, расширенную палитру цветов и фирменный сетевой чип N1. Этот же чип установлен в новую Apple TV 4K — первую телевизионную приставку компании с 2022 года. Приставка оснащена процессором A19 Pro и увеличенным до 8—12 ГБ объемом оперативной памяти для полноценной работы нейросетевых функций Siri.

Также Apple анонсировала совместную с LG разработку аксессуаров для дома: дверного звонка, термостата, камер и умного замка. Полноценный анонс этих устройств ожидается позже.



Дмитрий Зайцев