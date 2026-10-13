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Apple представила первый хаб для умного дома и обновила HomePod mini

20:44, 13.10.2026

По оценкам, стартовая цена устройства составит около 350 долларов

Apple представила первый хаб для умного дома и обновила HomePod mini
Фото: Laurenz Heymann на Unsplash

13 октября 2026 года компания Apple провела презентацию под слоганом «Welcome home» («Добро пожаловать домой»), на которой представила новое направление в своей экосистеме — устройства для централизованного управления умным домом.

Главной новинкой стал домашний хаб Apple — квадратный 6-дюймовый дисплей, работающий на операционной системе homeOS. Устройство можно закрепить на стене или установить на подставку со встроенным динамиком. Хаб оснащен камерой для видеозвонков и продвинутой версией голосового помощника Siri с искусственным интеллектом. Система использует датчики присутствия и распознавание лиц, чтобы выводить индивидуальный интерфейс для каждого члена семьи. В режиме ожидания на экране отображаются время и виджеты управления домом. По оценкам, стартовая цена устройства составит около 350 долларов.

Вместе с хабом компания представила первое с 2020 года обновление умной колонки HomePod mini. Новинка получила более быстрый процессор, расширенную палитру цветов и фирменный сетевой чип N1. Этот же чип установлен в новую Apple TV 4K — первую телевизионную приставку компании с 2022 года. Приставка оснащена процессором A19 Pro и увеличенным до 8—12 ГБ объемом оперативной памяти для полноценной работы нейросетевых функций Siri.

Также Apple анонсировала совместную с LG разработку аксессуаров для дома: дверного звонка, термостата, камер и умного замка. Полноценный анонс этих устройств ожидается позже.

Дмитрий Зайцев

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