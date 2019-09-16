Увольнение следователя в Уфе не связано с делом о групповом изнасиловании, сообщили СМИ

Увольнение следователя в Уфе не связано с тем, что он расследовал резонансное дело о групповом изнасиловании дознавательницы.

По словам источника РИА «Новости», увольнение вызвано ротацией кадров.

«Это обычная ротация кадров. Следователя пригласили в другой регион на хорошую должность с сокращенной выслугой лет и последующей хорошей пенсией, он поэтому завершил все дела и уехал», — цитирует агентство слова собеседника.

Приглашение следователь получил до того, как начал расследовать дело об изнасиловании, уточнил он.

Ранее стало известно, что следователь, который довел до суда дело о групповом изнасиловании экс-полицейскими, уволился.