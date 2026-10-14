Ракетная опасность в Татарстане и соседних регионах отменена

Данный режим действовал на территории республики с 22:41 мск

Фото: скриншот приложения МЧС

Ракетная опасность в Татарстане и соседних регионах отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Данный режим действовал на территории республики с 22:41 мск. Жителей Казани по громкоговорителям предупредили об отмене воздушной тревоги.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также ракетная опасность отменена в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. О каких-либо попаданиях, повреждениях и иных последствиях не сообщалось.

Напомним, некоторые самолеты продолжали свои рейсы над Татарстаном в период действия ракетной опасности.

Зульфат Шафигуллин