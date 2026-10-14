Ракетная опасность в Татарстане и соседних регионах отменена
Данный режим действовал на территории республики с 22:41 мск
Ракетная опасность в Татарстане и соседних регионах отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Данный режим действовал на территории республики с 22:41 мск. Жителей Казани по громкоговорителям предупредили об отмене воздушной тревоги.
Также ракетная опасность отменена в Ульяновской, Самарской и Оренбургской областях. О каких-либо попаданиях, повреждениях и иных последствиях не сообщалось.
Напомним, некоторые самолеты продолжали свои рейсы над Татарстаном в период действия ракетной опасности.
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