Путин поручил совершенствовать координацию спецслужб с бизнесом из-за киберугроз

Он подчеркнул, что страна системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы

Президент России Владимир Путин призвал повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи и финансовыми организациями в связи с кирберугрозами. Об этом он сказал на совещании по кибербезопасности.

— ...Необходимо совершенствовать все составляющие отечественной системы цифровой безопасности, включая оценку и анализ рисков, механизмы мониторинга зависимости от внешних платформ, а также инструменты оперативного реагирования на кибератаки, повышать координацию действий правоохранительных органов и спецслужб с операторами связи, финансовыми организациями, интернет-компаниями и другими структурами, — передает слова российского лидера пресс-служба Кремля.

Путин подчеркнул, что страна системно и последовательно формирует цифровой контур экономики и социальной сферы.

— Активно распространяем сервисы на основе технологий искусственного интеллекта, внедряются передовые подходы в области хранения, обработки и передачи данных, а также средств коммуникации, идет платформизация экономики, — перечислил президент.

При этом на фоне прямой и гибридной внешней агрессии на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления, констатировал он.

Напомним, России нужен Центр обработки данных (ЦОД) «судного дня», заявил заместитель президента — председателя правления ПАО «Ростелеком» Валерий Ермаков.

— Обязательно сегодня, все понимают, нужна площадка так называемого судного дня. Это такая площадка бэкапов [резервных копий], в которой в случае чего вы всегда можете восстановить свои сервисы. Это действительно было невозможно представить какое-то время назад, но сейчас это прям реальная потребность. Так называемый ЦОД судного дня — это то, что должно быть, потому что сегодня бэкап — это то, что позволяет сегодня любому провайдеру услуг очень быстро восстановиться, — сказал он.

Галия Гарифуллина