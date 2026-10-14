В Казани побит 130-летний температурный рекорд
Воздух в Казани прогрелся до +22,3 градуса
Во вторник, 13 октября, воздух в Казани прогрелся до +22,3 градуса, что стало самым высоким показателем для этой даты за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщили в Гидрометцентре Татарстана.
Предыдущий рекорд держался 130 лет: в 1896 году на метеостанции Казанского университета зафиксировали +20,1 градуса.
Ранее сообщалось, что в Татарстане прогнозируется аномально теплая погода, характерная для бабьего лета. В республике действует мощный антициклон, который может поспособствовать сухой и исключительно комфортной погоде без осадков.
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