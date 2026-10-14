Казань стала победителем в номинации «Город семейной стабильности»

В главной номинации конкурса победили Нижний Новгород и Южно-Сахалинск, которые станут семейными столицами в 2027 году

Фото: Мария Зверева

Казань признана победителем номинации «Город семейной стабильности» первого конкурса «Семейная столица России». Об этом объявили 13 октября в Государственном Кремлевском дворце на церемонии награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья года».

В главной номинации конкурса победили Нижний Новгород и Южно-Сахалинск, которые станут семейными столицами в 2027 году. В соревновании участвовали команды 60 городов с населением от 100 тысяч человек из всех федеральных округов. Всего было предусмотрено шесть номинаций.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Конкурс проводится по инициативе комиссии Госсовета по направлению «Семья» при поддержке Минтруда и Президентского фонда культурных инициатив. Его цель — стимулировать создание в городах комфортной семейноцентричной среды и распространять успешный опыт поддержки многодетных семей.

Ранее сообщалось, что Татарстан вошел в топ регионов по бронированию жилья на ноябрь, а Казань оказалась в числе городов-лидеров по бронированиям посуточных квартир.

Зульфат Шафигуллин