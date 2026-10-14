В Татарстане хозпостройку усадьбы Молоствовых внесли в реестр ОКН
Комитет обязал внести сведения о границах объекта в Единый государственный реестр недвижимости
Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия включил «Хозяйственную постройку усадьбы Молоствовых» XIX века в селе Три Озера в единый госреестр памятников истории и культуры народов РФ в качестве объекта регионального значения. Соответствующий приказ №595П подписан 21 сентября 2026 года.
Документом утверждены границы территории памятника и его предмет охраны, включающий подлинные кирпичные стены, цилиндрический свод, круглую печь в футляре и архитектурное убранство фасадов.
Комитет обязал внести сведения о границах объекта в Единый государственный реестр недвижимости.
Ранее сообщалось, что археологи обнаружили остатки деревни XIX века в Алькеевском районе Татарстана.
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