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В России официально запустили платный мессенджер «Молния» за 750 рублей

20:56, 13.10.2026

Проект, созданный компаниями «Ред Софт» и Passion Tech, стал доступен для скачивания на Android

В России официально запустили платный мессенджер «Молния» за 750 рублей
Фото: Динар Фатыхов

13 октября 2026 года в российском магазине приложений RuStore состоялся официальный релиз отечественного мессенджера «Молния». Проект, созданный компаниями «Ред Софт» и Passion Tech, стал доступен для скачивания на Android, однако пользователям придется заплатить за установку 750 рублей.

«Молния» позиционируется как универсальная платформа, объединяющая классические чаты, ленту коротких видео и социальные функции. Согласно описанию, данные пользователей хранятся на серверах в Москве и Новосибирске. Разработчики объясняют платную модель увеличенными лимитами на количество чатов, закрепленных диалогов, папок и объем передаваемых данных. Оплата является разовой — после покупки доступ ко всем функциям предоставляется без дополнительных микроплатежей. Бесплатная версия приложения на данный момент не предусмотрена.

Напомним, что о планах по созданию сервиса стало известно еще в декабре 2025 года. Изначально «Молния» задумывалась как часть цифровой инфраструктуры для взаимодействия России и Китая, ориентированная на туристов, студентов и предпринимателей, работающих на двух рынках.

Спустя полтора года после анонса создатели рассчитывают привлечь 15 миллионов пользователей. Выход «Молнии» происходит на фоне ранее введенных ограничений на работу иностранных мессенджеров.

Дмитрий Зайцев

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