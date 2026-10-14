Правительство утвердило оргкомитет по празднованию 150-летия Габдуллы Тукая

Сопредседателями комитета назначены помощник президента Владимир Мединский и раис Татарстана Рустам Минниханов

Фото: общественное достояние

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании организационного комитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения поэта Габдуллы Тукая. Документ исполняет указ президента России от 8 мая 2026 года.

Сопредседателями комитета назначены помощник президента Владимир Мединский и раис Татарстана Рустам Минниханов. Ответственным секретарем утверждена статс-секретарь — замглавы Минкульта Жанна Алексеева.

В состав оргкомитета вошли 26 человек, включая руководителей Минэкономразвития, Минпросвещения, Минстроя, Минцифры, ректоров МГУ и СПбГУ, а также глав ВГТРК, «Мосфильма» и МХТ им. Чехова.

В документе не указаны конкретные сроки проведения юбилейных мероприятий и объем их финансирования. Габдулла Тукай — классик татарской литературы, одна из ключевых фигур в культуре Поволжья.

В нынешнем году в Татарстане праздновали 140-летие со дня рождения Габдуллы Тукая.

Зульфат Шафигуллин