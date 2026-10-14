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Матвиенко призвала остановить лицензирование частных вузов до «наведения порядка»

14:11, 14.10.2026

По ее словам, сейчас вузы регистрируются онлайн «без всякой ответственности и гарантий» за пять дней, хотя прежде эта процедура составляла 45 дней

Матвиенко призвала остановить лицензирование частных вузов до «наведения порядка»
Фото: взято с сайта kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обратиться к правительству РФ с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до «наведения порядка в этой сфере». Об этом она сказала на пленарном заседании Совфеда.

По словам Матвиенко, сейчас вузы регистрируются онлайн «без всякой ответственности и гарантий» за пять дней, хотя прежде эта процедура составляла 45 дней. Она также задалась вопросом о том, «кто провел такую диверсию».

— Я предлагаю, сегодняшнее наше постановление — обратиться к правительству с рекомендацией приостановить лицензирование высших учебных заведений до наведения порядка в этой сфере и уточнения законодательства, — цитирует ТАСС Матвиенко.

взято с сайта kremlin.ru

Напомним, в августе Рособрнадзор объявил предостережения 19 российским вузам, в том числе двум казанским.

В среду Минобрнауки предложило ограничить льготы за олимпиады 10—11-ми классами.

Зульфат Шафигуллин

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