На совещании Новака доложили о стабилизации цен на бензин в РФ

Рост цен на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показателей инфляции

Фото: Динар Фатыхов

Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива с участием представителей Совета Федерации, Госдумы, Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минтранса, отраслевых компаний и глав регионов. Минэнерго представило информацию о балансе производства и потребления нефтепродуктов.

Отмечено, что ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива стабилизируется. Рост цен на заправках вертикально интегрированных нефтяных компаний не превышает показатели инфляции. ФАС доложила о реализации мер по пресечению нарушений антимонопольного законодательства на топливном рынке: в настоящее время возбуждено 67 дел, выдано 99 предупреждений.

Кроме того, между региональными органами власти и независимыми АЗС заключено 94 соглашения, направленных на регулирование ценовой ситуации. Рассмотрены конкретные меры реагирования на нарушения и ценовые колебания в Липецкой и Кировской областях, а также в Республике Тыва. Главы регионов проинформировали о ситуации с топливообеспечением, о работе автозаправочной сети и дополнительных мерах по насыщению спроса в субъектах. Отдельно проанализирована обстановка в Оренбургской, Кемеровской и Архангельской областях, Алтайском и Камчатском краях, Кабардино-Балкарской Республике и Республике Хакасия.

По итогам совещания Новак поручил профильным ведомствам и отраслевым компаниям активизировать реализацию дополнительных мер по снабжению регионов топливом для поддержания стабильности, по дальнейшей балансировке производства и потребления нефтепродуктов, а также по оперативному реагированию на колебания и необоснованное завышение цен.

Дмитрий Зайцев