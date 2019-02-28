«Нас тут с пряниками не ждут»: как Хабиров выбивал из УГМК 200 млн рублей для Сибая

«Башкирский Чернобыль»: почему жители зауральского города остались недовольны встречей с руководителями республики и холдинга Искандера Махмудова?

Вчера гендиректор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын и врио главы Башкортостана Радий Хабиров встречались в Сибае с горожанами. Беседа была настолько горячей (обсуждалась, понятно, экологическая ситуация в городе, задыхающемся от смога), что Хабирову неоднократно приходилось остужать пыл земляков и поправлять гостя из Свердловской области. Вместе с тем он может занести эту встречу в свой актив: по мнению эксперта, мероприятие добавило политических очков «башлыку», которому осенью предстоит участвовать в выборах главы региона. В ситуации разбиралось «Реальное время».

«Ехай в Сибай»

Накануне врио главы Башкирии Радий Хабиров и генеральный директор Уральской горно-металлургической компании Андрей Козицын встретились с жителями Сибая. В зале присутствовали муниципальные чиновники и представители правительства РБ. Обсуждение прошло на площадке Центра детского творчества.

Как сообщало «Реальное время», в конце 2018 года жители зауральского города начали жаловаться на неприятный запах серы, першение в горле, кашель и удушье. На обращения горожан местные власти не давали внятных ответов. Доведенные до отчаяния, жители вышли на стихийный митинг перед местной администрацией и призвали к ответу мэра Рустема Афзалова.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров, который до декабря публично не вмешивался в ситуацию, вынужден был отреагировать. Он уже несколько раз съездил в Зауралье. В городе был создан межведомственный штаб, стали ежедневно проводиться замеры состояния воздуха (датчики неоднократно фиксировали значительное превышение ПДК вредных веществ), прибыла бригада медиков. Кроме того, в город приезжал глава Крыма Сергей Аксенов, который пообещал принять в санаториях своего региона 500 сибайских детей.

Причиной смога специалисты назвали окисление руды в карьере. Очаг находится на глубине 400 метров



Карьер принадлежит Учалинскому горно-обогатительному комбинату, который входит в УГМК Искандера Махмудова. Причиной смога специалисты назвали окисление руды в карьере. Очаг находится на глубине 400 метров. И основной источник неприятного запаха — выделяющийся из чаши диоксид серы (SO2). Источник решили залить водно-глиняной смесью, для этого потребуется 385 тыс. кубометров воды. Планируется, что все работы завершат до 20 марта.

На проблему обратили внимание многие политики, общественники и деятели шоу-бизнеса. Кто-то заявлял, что проблема преувеличена, а башкирско-татарский исполнитель Элвин Грей (Радик Юльякшин) призвал сплотиться вокруг Хабирова и решать вопрос сообща. Пользователи соцсетей, в свою очередь, предлагали таким советчикам самим перебраться жить в Сибай и собственным примером показать, как справляться с ситуацией. Карикатурист Камиль Бузыкаев, в частности, нарисовал человека, похожего на председателя Госсобрания — Курултая РБ Константина Толкачева, снабдив рисунок подписью: «Бросай Курултай Ехай в Сибай».

«Город стали называть башкирским Чернобылем»

Любопытную деталь сообщила «Реальному времени» жительница Сибая Регина Идрисова: вначале в зал привели бюджетников и уже потом на свободные кресла посадили всех остальных. Помещение на несколько сотен мест не вмещало всех желающих. Слушающие в коридоре могли передавать записки с вопросами Хабирову и Козицыну. Из зала велась онлайн-трансляция.

— Хотел бы поблагодарить сибайцев за терпение. Мы вас не оставим с этой проблемой, — обратился Хабиров к собравшимся. — Слишком много эмоций, есть и негативные.

Помещение на несколько сотен мест не вмещало всех желающих. Слушающие в коридоре могли передавать записки с вопросами Хабирову и Козицыну. Из зала велась онлайн-трансляция



Затем он передал слово Козицыну. Гость из Верхней Пышмы рассказал о причинах задымления и мерах по его ликвидации. Затем выступил представитель движения «Сибай, дыши!» Эдуард Кадыров. Общественник высказал свои претензии в адрес руководства УГОК и УГМК, подкрепляя свои слова презентацией.

— Что делают город и республика по факту ЧП на карьере? Работают лаборатории по мониторингу загрязнения воздуха, МЧС, штаб, горячая линия, ведется оповещение жителей, прием врачами из Уфы, дети и пожилые люди отправляются в санатории и прочее — все это за бюджетный счет. А что сделал холдинг УГМК для борьбы с последствиями? Приняли участие в подомовом обходе и раздали памятки Центра ГО и ЧС, провели беседы с жителями — вот и все, — возмущался Кадыров.

Спикер сравнил финансовые возможности компании, Башкортостана и Сибая. Выручка УГМК в 2017 году, по его данным, составила 416 млрд рублей, бюджет республики — 175 млрд рублей, города — 1,2 млрд рублей.

— Наш город понес значительный ущерб, который еще предстоит оценить, в том числе влияние выбросов на окружающую среду. Имидж города подорван. Сошли на нет сделки по купле-продаже недвижимости. Жители прикарьерной зоны стали заложниками ситуации: жилье продать нереально, а уехать ни с чем и все бросить — страшно. Город стали называть «башкирским Чернобылем». Ущерб городу должен быть, несомненно, компенсирован, — высказал пожелание Кадыров, поддерживаемый аплодисментами земляков.

«Жители прикарьерной зоны стали заложниками ситуации», — говорит Эдуард Кадыров



«Нас тут с пряниками не ждут»

Напоследок активист обратился к главе УГМК с вопросом: «Какую сумму готов выплатить холдинг в качестве компенсации ущерба?»

Гендиректор в ответ сравнил активиста с «Белыми касками» — волонтерской организацией, действующей в Сирии и поддерживаемой оппозиционными военными формированиями и странами Запада, но критикуемой Асадом и Россией. Далее он упрекнул оппонента в неправильно расставленных, по его мнению, акцентах. Оценки бюджетов он назвал некорректными и потребовал «не передергивать». Слова топ-менеджера явно не устраивали сибайцев, которые начали возмущаться с мест.

— Андрей Анатольевич, мы с тобой договорились, — вмешался Хабиров, успокоив собравшихся. — Нас тут с пряниками не ждут, приятных разговоров не будет. Давай будем отвечать на вопрос, который нам задали. Нужно вслух произнести, как будете компенсировать за вред. Ответ не дали.

— Чтобы компенсировать вред здоровью, этот вред здоровью должен быть установлен, — начал отвечать Козицын, чем опять вызвал возмущение в зале.

Андрей Козицын: «Дебет воды не искусственный, а природный. Чем заливать?»



В свою очередь Кадыров, поиронизировав над уклончивыми репликами оппонента, продолжил атаковать гостя из Свердловской области. Он отметил, что 20 марта — это уже четвертый озвучиваемый срок решения проблемы. И задал новый вопрос: готова ли УГМК финансово гарантировать окончание срока работ?

— Если [очаг] заполнится водой до конца марта, я буду не менее счастлив, чем вы, — ответил Козицын.

— То есть гарантировать вы не можете? — повторил сибаец.

— Дебет воды не искусственный, а природный. Чем заливать? — ответил гендиректор.

«УГМК в этом году выделит 200 млн рублей на город»

Затем вопросы начали задавать другие жители города. Многие обращали внимание на то, что они здесь живут и работают на карьере, поэтому ситуацию знают лучше руководителей холдинга и республики. Ответы Козицына, которые пользователи в соцсетях посчитали позже хамскими, каждый раз вызывали негативные реплики с мест. Врио главы РБ приходилось периодически вмешиваться, успокаивать сибайцев и иногда отвечать за визитера со Среднего Урала. Некоторые жители обращались с просьбами, не связанными с экологической ситуацией, — построить баню, медицинский центр, решить вопросы коммунального хозяйства, транспорта и другие.

Многие высказывали сомнения относительно результатов замеров состояния воздуха, поставленных диагнозов. В зале присутствовали представители городской администрации и правительства РБ. К слову, был замечен и сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, уроженец этих мест. Некоторых ответственных чиновников врио главы РБ поднимал, заставлял отвечать, кого-то даже прилюдно отчитывал.

Ответы Козицына каждый раз вызывали негативные реплики с мест



— Мы договорились, что УГМК в этом году выделит 200 млн рублей на город, — заявил Хабиров. — Ваш глава обращался ко мне с просьбой на эти деньги сделать капремонт вашего стадиона. Это не некий откуп, а нормальный процесс, который мы провели с УГМК. Поэтому вы сами посовещайтесь и решите, куда их направить. Меры подобной поддержки и потом соответственно будут.

Отметим, ранее активисты требовали выплатить не менее 500 млн рублей компенсации. В Сибае проживают 63 тыс. человек, то есть на каждого жителя из выделенной суммы в 200 млн рублей приходится чуть более 3 тыс. рублей. «Реальное время» направило запрос в информационно-аналитический отдел администрации Сибая, чтобы уточнить, когда поступят эти средства и на какие цели они будут направлены. На момент публикации материала редакция ответ не получила.

Напоследок Хабиров пообещал встретиться с горожанами через месяц.

Как стало известно «Реальному времени», сегодня, 28 февраля, в Уфе пройдет заседание Госсобрания РБ с участием спикера парламента Константина Толкачева, природоохранного прокурора Рунара Шайхутдинова, ожидается и присутствие Радия Хабирова. В числе вопросов участники обсудят ситуацию в Сибае.

«Благодаря усилиям Хабирова…»

Политолог Дмитрий Казанцев считает, что без Хабирова не было бы такой прямой встречи жителей с центральным руководством предприятия (УГМК).

— Благодаря усилиям Хабирова позиция сибайцев была услышана руководством УГМК, представитель которого посетил территорию и напрямую поговорил с населением. Руководитель Башкортостана выступил не только в роли организатора и модератора всего мероприятия, но и как гарант социальных обязательств для Сибая, которые взяла на себя УГМК (200 млн рублей). Изначально позиция УГМК апеллировала к правовому решению — через суд. Хабиров смог «выбить» 200 млн рублей через переговоры, — прокомментировал Казанцев «Реальному времени».

— Он бы мог переложить проблему на местные власти и самоустраниться. Но фактически он берет на себя ответственность, подтверждая ранее произнесенную формулу башкортостанской идентичности «Своих не бросаем», — продолжает политолог.

«Ничего нового я не услышала»

Между тем Регина Идрисова, побывавшая на встрече, этого восторга не разделяет. В беседе с нашим корреспондентом одна отметила только один положительный момент: горожанам дали высказаться, состоялся диалог с руководством предприятия.

— Ничего нового я для себя не услышала, — отмечает она. — Эта ситуация длится не первый месяц. Все эти вопросы мы задавали неоднократно, получали какие-то ответы. От этой встречи ожидали, что будут поставлены конкретные сроки. Здесь тоже назывался срок Козицыным — 20 марта. Но он оговорил это в такой форме: «Мы надеемся к этой дате решить». То есть конкретных сроков нет. И нам неясно, на какие цели направят эти 200 млн рублей.

Также собеседница издания рассказала, что, несмотря на предпринимаемые властями усилия, дышать в городе легче не стало. Квартиры никто не продает и не покупает. Кто может, уезжает в другие города и села (чаще в Баймак и к озеру Банное), снимает там жилье или живет у родственников.

— Мы бы хотели, чтоб нас эвакуировали и расселили в экологически благополучных районах. Но пока нам говорят, что о чрезвычайной ситуации речи не идет, вред несущественный и расселения не будет. Ведь нам надо платить компенсации, все 63 тыс. человек нужно обеспечить жильем, — резюмирует Идрисова.