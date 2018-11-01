С ноября фонд «Урал» возобновит финансирование строительства мечети «Ар-Рахим» в Уфе

Фото: бфурал.рф

В Уфе возобновится строительство мечети «Ар-Рахим». Об этом сообщили в благотворительном фонде «Урал» бывшего президента РБ Муртазы Рахимова.

В рамках совещания совета фонда, которое состоялось 30 октября, было принято решение о выделении денежных средств на возведение религиозного объекта с ноября этого года. Главным условием финансирования будет являться прозрачность в схеме движения и расходования выделенных благотворителем средств.

«Вследствие принятия вышеуказанного решения кардинально сокращается финансирование других направлений работы фонда, в том числе на здравоохранение, образование, культуру и социальные сферы», — отметили в пресс-службе «Урала».

Добавим, возведение крупнейшего в Европе религиозного объекта было приостановлено в августе 2016 года. До этого, начиная с 2012 года, строительство осуществлялось на средства благотворительного фонда «Урал».

Напомним, ранее врио главы Башкирии Радий Хабиров пообещал достроить мечеть «Ар-Рахим».