Радий Хабиров о Казани: «Никакого особого опыта там нет»

Подборка фраз главы Башкирии — о Татарстане и ее столице

На днях Радий Хабиров в очередной раз сравнил Казань с Уфой, назвав нашу столицу «сверкающей». Высказывания главы Башкирии о Татарстане порой становятся предметом споров и едких комментариев пользователей соцсетей. Из его уст исходили как вызовы в адрес татарстанских элит, так и комплименты. «Реальное время» вспоминает наиболее яркие цитаты Хабирова относительно Татарстана и поводы, по которым они были сказаны.

«Казань сверкает… мы здесь лохи»

На минувшей неделе глава Башкирии Радий Хабиров, комментируя состояние республики и ее идеологию, вновь упомянул столицу Татарстана.

— Я, когда пришел, такую вещь подметил: сильная же республика, может быть, в чем-то просевшая, да, но такое у людей уныние! Раньше уфимский «Фейсбук» почитать — это же страх один! Только одно — полное уныние, мы лузеры, все у нас плохо, Уфа самый грязный город, Казань сверкает, Москва сверкает, мы здесь лохи и так далее — вот такая позиция была на тот момент. Я же не мог сразу экономику в два раза увеличить, я же не мог сразу мосты, дороги и школы построить. Точно понимал, что нужно действовать аккуратно, — заявил на днях руководитель региона.

При этом он пояснил, что для республики жизненно важно гордиться своей историей. У Башкортостана, по его прогнозам, сильное будущее, и это он «готов на пальцах объяснять».

— Мы никакие не лузеры, мы довольно сильная республика с сильной экономикой, с сильным развитым обществом. Нас всего лишь четыре миллиона в республике, и уж разобраться внутри себя мы должны, и жить мы должны по справедливости, в порядке, оказывать помощь тем, кто больше всего в этом нуждается, — пообещал «башлык».

Надо отметить, с момента прихода к власти Радий Хабиров неоднократно упоминал Татарстан и Казань — как прямо, так и косвенно. Причем заявления его были весьма противоречивые: иногда он пытался кольнуть западных соседей, а порой отвешивал комплименты и ставил подчиненным в пример «татар». Приходилось ему брать на себя роль медиатора, если возникал конфликт между «горячими головами» обеих республик.

Внедрение карты «Алга» тоже проходило нелегко. Фото: Гостранс РБ

Транспортная реформа

Заняв главный пост в республике в октябре прошлого года, Радий Хабиров в первую очередь затеял транспортную реформу. На оперативном совещании в правительстве он отчитал башкирских чиновников за ситуацию с нелегальными перевозчиками в Уфе. Глава региона поставил задачу навести порядок на рынке перевозок и отчитаться о проделанной работе до 1 декабря. По его словам, во многих крупных городах сейчас не осталось такой проблемы.

— В Казани, например, так. У вас тут Техас какой-то. Сколько вам времени нужно? Вот я людям ответил, что больше этих нелегальных маршрутов не будет. Что у нас нет правоохранительных структур? — выговорил он.

Стоит отметить, что он поручил навести порядок в этой сфере к декабрю прошлого года. Подчиненные к назначенному сроку не справились. Кое-какие подвижки в общественном транспорте стали наблюдаться в следующем году. Правда, горожане восприняли их весьма неоднозначно. От идеи установки турникетов пришлось отказаться практически сразу с начала ее реализации. Внедрение карты «Алга» тоже проходило нелегко. До сих пор уфимцы жалуются на работу маршруток и указывают на хитрости, на которые идут водители. Негатив идет также в адрес мэрии и Госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству. За год автобусы не стали «как в Казани».

Также он привел в пример Татарстан, говоря о необходимости установки дополнительных камер на трассах.

Что касается роста смертности на дорогах, Хабиров возложил ответственность на главу республиканского ГИБДД Динара Гильмутдинова. Он потребовал, чтоб главный башкирский гаишник, «если офицер, должен застрелиться где-нибудь за углом потихонечку или уйти». Гильмутдинов явно не внял совету Хабирова. Прошел год, а автоинспектор до сих пор жив-здоров и при своей должности.

Хабиров потребовал, чтоб главный башкирский гаишник, «если офицер, должен застрелиться где-нибудь за углом потихонечку или уйти»

«Мне вам рассказать, как в Татарстане работают?»

В первый месяц своей работы в кресле главы РБ Радий Хабиров на совещании в правительстве республики выразил неудовольствие тем, что в Башкирии несколько лет подряд падают инвестиции.

— Объясните мне, почему в Татарстане рост идет? В Пензе идет рост? Вникните и займитесь. Это важнейшая ключевая задача, — потребовал он.

«Башлык» напомнил, что представлять интересы республики и привлекать в регион деньги — не «бишбармаки кушать» по приезде: «Мне вам рассказать, как в Татарстане работают?».

Позже, комментируя инвестиционную активность Башкирии, Хабиров обратил внимание на ее снижение, в то время как в Татарстане все «идет ровно».

«Эта конкуренция была очень позитивной»

В интервью Сергею Брилеву для «Вестей» Хабиров заговорил о конкуренции с Татарстаном. По его словам, такое соперничество должно в будущем помочь развитию. Он добавил, что «рядом с нами братья», подразумевая соседей.

— Эта конкуренция была очень позитивной, но в какой-то момент мы, наверное, отстали, — подчеркнул на тот момент исполняющий обязанности главы республики.

Что касается проведения в Уфе мероприятий федерального и мирового уровня, Хабиров заявил, что не стоит «стесняться перенимать опыт соседей-татарстанцев».

Позже в интервью «Ведомостям» он развил свою мысль о конкуренции между республиками. По его словам, «нет ничего слаще, чем соревноваться со своим братом». Когда-то оба региона «шли морда в морду», но в «какой-то момент Татарстан убежал вперед».

Резонанс получил перефразированный девиз татарстанских властей, который Хабиров предложил взять на вооружение в Башкирии

«Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!»

Первый своеобразный вызов соседней республике Хабиров сделал во время своего послания депутатам Госсобрания-Курултая Башкортостана. Резонанс получил перефразированный девиз татарстанских властей, который Хабиров предложил взять на вооружение в Башкирии.

— Наши соседи и друзья очень правильно говорят: «Без булдырабыз!» А я хочу сказать всем собравшимся — «Беҙ яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы можем лучше!» — прим. ред.). Наверное, переводить не нужно. Кстати, пусть это будет нашем девизом, — провозгласил Радий Фаритович.

Он пожелал, чтоб люди в Башкирии работали лучше, чем в других уголках страны.

— Другого выбора у нас нет, если мы хотим догнать по уровню жизни регионы, которые нас обогнали, — добавил он. — И тогда мы обязательно вернемся на передовые позиции в стране. Эта фраза будет нашим девизом! — заявил Хабиров.

Переиначенный татарстанский девиз эксперты оценили как комплекс неполноценности и стремление быть более успешными.

В апреле 2019 года, на Днях культуры Татарстана в Башкортостане, эту фразу скорректировали на более политкорректную. Рустама Минниханова уже встречали баннеры с надписями: «Беҙ бергә яҡшыраҡ булдырабыҙ!» («Мы вместе можем лучше!»). Там же он заявил, что «в Башкортостане проживает около 1 миллиона представителей татарской диаспоры». Некоторые башкирские татары обиделись на слово «диаспора».

В апреле 2019 года, на Днях культуры Татарстана в Башкортостане, эту фразу скорректировали на более политкорректную

На этом Хабиров не прекратил генерировать лозунги. В том же выступлении руководитель региона перефразировал и предвыборный лозунг Дональда Трампа Make America Great Again. Он подчеркнул, что молодежь республики сможет сделать Башкирию, «как говорят наши заокеанские партнеры, great again».

Еще одним девизом хабировского окружения можно назвать «Алға!» («Вперед!»). Именно этим словом в Башкирии назвали транспортную карту, особую экономическую зону, мобильное приложение. Оно использовалось в социальной и политической рекламе, в названиях фестивалей и т. д. В августе Хабиров подошел более творчески, создав клуб активных инвестиций «Алга, Башкирия!». Такое же наименование получило молодежное движение в поддержку Хабирова, созданное местными единороссами.

«Рыдания» казанского мэра

Следующей шпилькой татарстанскому руководству стало заявление о новогоднем украшении Уфы, сделанное сразу после длительных январских выходных. Обращаясь к мэру башкирской столицы Ульфату Мустафину, он поручил к следующему году активнее поработать над новогодним оформлением города. По его задумке, «Уфа должна гореть, сверкать и радовать жителей».

— Моя личная просьба или поручение. Вы удивите нас, пожалуйста, на следующий год. Так, чтобы где-то в 520 километрах, или где находится мэрия Казани, мэр одного большого, красивого, близкого нам города рыдал где-то в районе 5—10 января. Нужно начинать работать прямо сейчас, — дал задание сити-менеджеру.

Мимо такого события не прошел карикатурист Камиль Бузыкаев. Художник в свойственной ему сатирической манере изобразил, каким образом Мустафин заставит плакать казанского мэра 31 декабря 2019 года (спойлер: при помощи кулаков).

Мимо такого события не прошел карикатурист Камиль Бузыкаев. Фото instagram.com/artbeton

Через неделю после хабировской разнарядки руководитель администрации главы Башкортостана Александр Сидякин и Ульфат Мустафин поехали в Казань «для изучения опыта столицы Татарстана по благоустройству общественных пространств». Они осмотрели некоторые городские улицы и парки города, а также встретились с казанским градоначальником Ильсуром Метшиным и помощником президента РТ Наталией Фишман.

Будет ли «рыдать» казанский мэр, глядя на украшение столицы Башкирии, или получит нагоняй его уфимский коллега, узнаем через месяц.

Радость за успехи соседа

На площадках ПМЭФ-2019 Хабиров во время подписания с Миннихановым плана мероприятий к соглашению о сотрудничестве между республиками отметил, что Башкортостан всегда ориентируется на своего соседа и радуется его успехам. Он пообещал нанести ответный визит в Казань на празднование 100-летия Татарстана.

— Мы должны активно укреплять наше сотрудничество в разных направлениях во благо обеих республик, — подчеркнул Хабиров.

Он добавил, что Башкортостан многому учится у Татарстана. По его словам, обеим республикам важен обмен научно-техническими наработками.

Хабиров во время подписания с Миннихановым плана мероприятий к соглашению о сотрудничестве между республиками отметил, что Башкортостан всегда ориентируется на своего соседа и радуется его успехам. Фото Тимура Рахматуллина

«Огнетушитель» в карикатурном скандале

В июне Хабирову пришлось выступать миротворцем. Камиль Бузыкаев опубликовал карикатуру на Казань, ожидающую гостей мирового чемпионата рабочих профессий WorldSkills-2019. На рисунке была изображена девушка в калфаке и с чак-чаком, а над ней висит растяжка с надписью «Welcome to Kaza…». Художник намекнул на предложение туристам секс-услуг.

Татарские активисты явно не оценили юмор. В соцсетях и telegram-каналах сыпались гневные комментарии в адрес карикатуриста, Уфы, Башкортостана и башкир. Кто-то заподозрил, будто это был «заказ сверху», а отдельные граждане даже пожаловались в прокуратуру на «оскорбление татарской нации». До определенного времени Бузыкаев шутками отбивался от нападок, чем только разогревал негодующих.

В ситуацию вмешался Радий Хабиров, который порекомендовал художнику извиниться. Он отметил, что карикатура с предполагаемыми проститутками на трассе под Казанью — «явно перебор».

— Можно говорить о нарывах в разных городах нашей страны, но наделять их национальными признаками считаю некорректным. Думаю, ему надо бы не спорить с этим, а просто извиниться перед нашими братьями, — написал он.

Тогда художник сделал новую «бузыкашку», где изобразил самого себя нашкодившим ребенком. Над ним через забор с табличкой «116» смеются два мальчика в тюбетейках.

— Сестры и братья татары, прошу простить, был неправ, — написал Бузыкаев на рисунке.

В подписи к рисунку карикатурист назвал себя enfant terrible, отметив, что умеет признавать ошибки. За этот скандал он выиграл в номинации «Хайп года» и получил диплом с надписью «Бузыкаев против татар».

В подписи к рисунку карикатурист назвал себя enfant terrible, отметив, что умеет признавать ошибки. Фото instagram.com/artbeton

«Ничего особенного для татар»

В июле Хабиров пригласил к себе журналистов на «неформальное общение». На вопрос о том, что он намерен делать для татар республики, он ответил так: «А вот что я буду делать для татар... Ничего не буду особенного».

Далее он стал рассуждать, что всем, независимо от национальностей, он будет строить дороги, развивать села, добиваться увеличения рабочих мест.

Тогда же еще не избранный глава республики сравнил ревность башкир к татарам и Башкортостана к Татарстану с отношениями между мужем и женой. При этом Хабиров подчеркнул, что разные слова, которые он «допускал в отношении братьев из Татарстана, появлялись по ходу спича и не были заготовленными» и «всегда понимал, что это тонкая грань».

«Никакого особого опыта там нет»

В сентябре 2019 года Хабиров устроил выволочку председателю Госкомитета РБ по транспорту и дорожному хозяйству Тимуру Мухаметьянову за содержание дорог, мусор и неподстриженную траву. Глава республики отметил, что ему самому приходится решать эти вопросы в «ручном режиме»: именно после его приездов «все начинают бегать».

Чиновник ответил, что по поручению Хабирова комиссия выезжала в Казань — изучать, как содержатся дороги. По словам Мухаметьянова, «все замечания учтены» и со следующего года опыт Татарстана будет применяться на дороге Уфа — Аэропорт и на Нагаевском шоссе.

— Никакого особого опыта там нет, — отреагировал начальник. — Какой такой опыт нужен, если в течение трех недель ни одна машина не выходит и не убирает (мусор, — прим. ред.). Причем тут опыт?! Усиливайте контрольные функции. У меня там контрольное управление занимается: после того как замечания вам сделал, демская дорога более-менее начала содержаться. Почему это повсеместно не происходит?

Чиновник ответил, что по по поручению Хабирова комиссия выезжала в Казань — изучать, как содержатся дороги

Хабиров пригрозил после двух выговоров уволить председателя госкомитета.

О Казани и Татарстане не раз высказывались и подчиненные Хабирова. Например, год назад после регистрации «татарской» породы лошадей, председатель совета директоров ИА «Башинформ» Ростислав Мурзагулов поиронизировал над этим событием. Вице-премьер Башкортостана Ленара Иванова, посещая столицу РТ, заявила, что хоспис, который собираются возвести в Уфе, будет построен по примеру казанского. Высказывались и другие чиновники.

Рустам Минниханов в свою очередь не раз лестно отзывался о Башкирии, ее руководителе и близости башкир и татар. По его словам, не должно быть никаких споров между республиками и братскими народами. Кроме того, за год президент Татарстана сделал несколько совместных фотографий с башкирским коллегой.