Что скрыл светозарный Архип Иванович в картине «Ай-Петри. Крым»

В главном здании ГМИИ РТ открылась выставка «Архип Куинджи. Абсолютный свет»

Найди «Радугу». Фото: Сергей Козлов

Сегодня в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана открывается выставка «тихого революционера» русской пейзажной живописи Архипа Куинджи. 60 работ приехало из собраний Русского музея, экспозицию дополнили четыре картины из фондов ГМИИ РТ, а также творения его учеников. Выставка будет работать до 8 марта 2027 года.

Где искать «Лунную ночь на Днепре»

В Государственном Русском музее хранится 466 работ Куинджи, включая 202 живописные и 264 графические. В марте этого года в Корпусе Бенуа завершилась его выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» — это более 150 произведений художника из ведущих музеев России. В Казань его пейзажи привозили в 2008 году, также в ГМИИ РТ, тогда посетители могли увидеть и его знаменитую «Лунную ночь на Днепре».

В этом году в Казани оказался ее «вариант». Об этом рассказывает заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Сергей Сирро: на выставке есть картина «Ай-Петри. Крым», которую в 2019 году вынесли из Третьяковской галереи. Ее быстро вернули, обследовали и выяснили интересный факт.

— Когда вас будут спрашивать, почему же Русский музей не привез «Лунную ночь», отвечайте: они привезли, Куинджи спрятал ее под слоем живописи. Действительно, там находится уменьшенное повторение, известно, что Куинджи повторял эту вещь неоднократно, — указал Сирро.

Кроме того, добавляет заведующая Главным зданием ГМИИ РТ Элеонора Новикова, здесь есть и этюд к «Березовой роще». Художник активно рисовал этюды, готовясь к большим картинам, при этом они остаются самостоятельными, а не предварительными произведениями, сохраняя все черты большого стиля автора.

Сергей Сирро. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Немного Репина

Сам автор глядит на зрителей с картины Ильи Репина — художники познакомились в Санкт-Петербурге, где Куинджи не только жил, но и вел бизнес — у него здесь были доходные дома. Портрет написан за три дня в 1877 году.

— Кресло-оттоманка, великолепная вихрастая голова Авессалома — по выражению Репина, сравнивавшего его с сыном израильского царя Давида, — описывает работу Новикова. — И этот мягкий, вдумчивый и в то же время очень цепкий взгляд будущего знаменитейшего художника, потому что он ворвался в историю искусства буквально стремительно.

Уроженцу Мариуполя, сыну русского турка, в 1868-м Совет Академии художеств дает звание свободного художника. Вскоре Куинджи становится сверхуспешным художником, частью Товарищества передвижников, а затем отказывается от их идей. В 1880-е начинается период затворничества в Крыму, поездок на Кавказ. Этот период завершается в 1901-м, когда Куинджи показывает некоторые свои картины — за это время он создает более 500 полотен.

Куинджи авторства Репина. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Это человек, который стремился не к большому формату, а к тому, чтобы создать на картине тот эффект, который до сих пор не могут разгадать, — объясняет Сирро. — На них настолько сплелись какие-то физические сложно объяснимые и живописные законы, которые только Куинджи мог составить в голове и перенести на полотно.

Творчеству Куинджи посвящены три зала, причем рядом оказываются работы совершенно разных периодов, например «Подсолнухи» из 1880-х и поздний «Цветник. Кавказ» 1908 года. И в больших, и в малых картинах Куинджи достоверно изображает свет, так что можно процитировать Ивана Крамского: «Я — совершенный дурак перед этой картиной. Я вижу, что самый свет на белой избе так верен, так верен, что моему глазу так же утомительно смотреть на него, как на живую действительность: через пять минут у меня глазу больно, я отворачиваюсь, закрываю глаза и не хочу больше смотреть».

Элеонора Новикова. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

До импрессионизма, до модерна — и до утра

Пожалуй, две ключевые картины — это «Радуга» с ее необъяснимым светом и предвосхищением импрессионизма, а также «Ночное», одна из последних в творчестве мастера, в которой видится одновременно что-то трагичное и заповедное.

— Она приравнивает художника в какой-то степени к явлениям нового времени, начала XX века, которое называют эпохой и стилистикой модерна, когда художники большое внимание уделяют не столько пластике рисунка, сколько форме, — говорит Новикова. — И форма здесь — плоские цветовые пятна. То же самое мы с вами можем видеть, только в более жестком варианте, в картинах Кандинского.

Помимо творчества, Куинджи занимался преподаванием, будучи профессором-руководителем пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств. Тема продолжения, развития традиций раскрывается в четвертом зале, где находятся работы из фондов ГМИИ РТ — это ученики Куинджи: Аркадий Рылов, Александр Борисов, Михаил Латри, Константин Богаевский, Николай Рерих. Выставка последнего сейчас работает в Галерее современного искусства. А автолитографиям Богаевского посвящен пятый зал. Говорят, на уроках Куинджи мог позволить себе играть на гитаре. Учитель разрешал ему рисовать по памяти — так появились виды Киммерии (на бывшей ее территории сейчас находится и Крымский полуостров).

Одна из работ Богаевского. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

— Ученики — это неотъемлемая часть его жизни, — говорит Новикова. — И если бы не ученики, Общество имени Куинджи, мы, может быть, недосчитались бы каких-то шедевров, которые разошлись бы по частным рукам.

— Куинджи при жизни был очень популярен, картины его стоили очень дорого, баснословно дорого, — добавляет Сирро. — Молодые художники совершают маленький подвиг, все его наследие, которое у них было в руках, они не продали, хотя можно было заработать на этом большие деньги. Оно было отдано в музеи.

1 / 35 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов