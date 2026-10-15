Что скрыл светозарный Архип Иванович в картине «Ай-Петри. Крым»
В главном здании ГМИИ РТ открылась выставка «Архип Куинджи. Абсолютный свет»
Сегодня в Государственном музее изобразительных искусств Татарстана открывается выставка «тихого революционера» русской пейзажной живописи Архипа Куинджи. 60 работ приехало из собраний Русского музея, экспозицию дополнили четыре картины из фондов ГМИИ РТ, а также творения его учеников. Выставка будет работать до 8 марта 2027 года.
Где искать «Лунную ночь на Днепре»
В Государственном Русском музее хранится 466 работ Куинджи, включая 202 живописные и 264 графические. В марте этого года в Корпусе Бенуа завершилась его выставка «Архип Куинджи. Иллюзия света» — это более 150 произведений художника из ведущих музеев России. В Казань его пейзажи привозили в 2008 году, также в ГМИИ РТ, тогда посетители могли увидеть и его знаменитую «Лунную ночь на Днепре».
В этом году в Казани оказался ее «вариант». Об этом рассказывает заместитель генерального директора по учету, хранению и реставрации музейных ценностей Русского музея Сергей Сирро: на выставке есть картина «Ай-Петри. Крым», которую в 2019 году вынесли из Третьяковской галереи. Ее быстро вернули, обследовали и выяснили интересный факт.
— Когда вас будут спрашивать, почему же Русский музей не привез «Лунную ночь», отвечайте: они привезли, Куинджи спрятал ее под слоем живописи. Действительно, там находится уменьшенное повторение, известно, что Куинджи повторял эту вещь неоднократно, — указал Сирро.
Кроме того, добавляет заведующая Главным зданием ГМИИ РТ Элеонора Новикова, здесь есть и этюд к «Березовой роще». Художник активно рисовал этюды, готовясь к большим картинам, при этом они остаются самостоятельными, а не предварительными произведениями, сохраняя все черты большого стиля автора.
Немного Репина
Сам автор глядит на зрителей с картины Ильи Репина — художники познакомились в Санкт-Петербурге, где Куинджи не только жил, но и вел бизнес — у него здесь были доходные дома. Портрет написан за три дня в 1877 году.
— Кресло-оттоманка, великолепная вихрастая голова Авессалома — по выражению Репина, сравнивавшего его с сыном израильского царя Давида, — описывает работу Новикова. — И этот мягкий, вдумчивый и в то же время очень цепкий взгляд будущего знаменитейшего художника, потому что он ворвался в историю искусства буквально стремительно.
Уроженцу Мариуполя, сыну русского турка, в 1868-м Совет Академии художеств дает звание свободного художника. Вскоре Куинджи становится сверхуспешным художником, частью Товарищества передвижников, а затем отказывается от их идей. В 1880-е начинается период затворничества в Крыму, поездок на Кавказ. Этот период завершается в 1901-м, когда Куинджи показывает некоторые свои картины — за это время он создает более 500 полотен.
— Это человек, который стремился не к большому формату, а к тому, чтобы создать на картине тот эффект, который до сих пор не могут разгадать, — объясняет Сирро. — На них настолько сплелись какие-то физические сложно объяснимые и живописные законы, которые только Куинджи мог составить в голове и перенести на полотно.
Творчеству Куинджи посвящены три зала, причем рядом оказываются работы совершенно разных периодов, например «Подсолнухи» из 1880-х и поздний «Цветник. Кавказ» 1908 года. И в больших, и в малых картинах Куинджи достоверно изображает свет, так что можно процитировать Ивана Крамского: «Я — совершенный дурак перед этой картиной. Я вижу, что самый свет на белой избе так верен, так верен, что моему глазу так же утомительно смотреть на него, как на живую действительность: через пять минут у меня глазу больно, я отворачиваюсь, закрываю глаза и не хочу больше смотреть».
До импрессионизма, до модерна — и до утра
Пожалуй, две ключевые картины — это «Радуга» с ее необъяснимым светом и предвосхищением импрессионизма, а также «Ночное», одна из последних в творчестве мастера, в которой видится одновременно что-то трагичное и заповедное.
— Она приравнивает художника в какой-то степени к явлениям нового времени, начала XX века, которое называют эпохой и стилистикой модерна, когда художники большое внимание уделяют не столько пластике рисунка, сколько форме, — говорит Новикова. — И форма здесь — плоские цветовые пятна. То же самое мы с вами можем видеть, только в более жестком варианте, в картинах Кандинского.
Помимо творчества, Куинджи занимался преподаванием, будучи профессором-руководителем пейзажной мастерской Высшего художественного училища при Академии художеств. Тема продолжения, развития традиций раскрывается в четвертом зале, где находятся работы из фондов ГМИИ РТ — это ученики Куинджи: Аркадий Рылов, Александр Борисов, Михаил Латри, Константин Богаевский, Николай Рерих. Выставка последнего сейчас работает в Галерее современного искусства. А автолитографиям Богаевского посвящен пятый зал. Говорят, на уроках Куинджи мог позволить себе играть на гитаре. Учитель разрешал ему рисовать по памяти — так появились виды Киммерии (на бывшей ее территории сейчас находится и Крымский полуостров).
— Ученики — это неотъемлемая часть его жизни, — говорит Новикова. — И если бы не ученики, Общество имени Куинджи, мы, может быть, недосчитались бы каких-то шедевров, которые разошлись бы по частным рукам.
— Куинджи при жизни был очень популярен, картины его стоили очень дорого, баснословно дорого, — добавляет Сирро. — Молодые художники совершают маленький подвиг, все его наследие, которое у них было в руках, они не продали, хотя можно было заработать на этом большие деньги. Оно было отдано в музеи.
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