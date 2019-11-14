В казанском Кремле прокомментировали критику башкирских общественников «Татарского диктанта»

Заместитель руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова прокомментировала письмо башкирских общественников, недовольных проведением в Башкирии акции «Татарча диктант» («Татарский диктант»).

«Письмо поступило в управление по работе с гражданами, когда президент (Рустам Минниханов, — прим. ред.) находился в отпуске. Оно зарегистрировано. По компетенции письмо направлено в адрес вице-премьера, который курирует деятельность общественных организаций. В регламентные сроки на это письмо будет дан ответ», — передает слова официального представителя казанского Кремля корреспондент «Реального времени».

Акция «Татарча диктант» в 2019 году была проведена в 50 регионах России (в том числе в городах и селах РТ) и в 11 странах мира. Она проходит на добровольной и бесплатной основе. «Татарский диктант» направлен на повышение интереса к правописанию, владению литературным татарским языком, самопроверку орфографических и грамматических ошибок.

В октябре Ассамблея народов Башкортостана, возглавляемая депутатом Госдумы Зугурой Рахматуллиной, направила Рустаму Минниханову письмо. Авторы послания пожаловались, что проведение «Татарского диктанта» в республике не было согласовано с правительством РБ. По их мнению, подобные действия, которые «нарушают все нормы деловой этики», могут привести к «пересмотру существующих административных границ и конституционного порядка Российской Федерации».

Свои претензии Ассамблея народов РБ адресовала, в частности, к Всемирному конгрессу татар. В свою очередь Всемирный форум татарской молодежи направил свое письмо в адрес главы РБ Радия Хабирова. Общественники из Казани считают, что башкирские чиновники «вбивают клин между народами» (между татарами и башкирами).