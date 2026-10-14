Аксаков: нет оснований беспокоиться за сохранность денег в банках
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку заявил, что крупнейшие финансовые институты России полностью защищены
Крупнейшие финансовые институты России полностью защищены, оснований беспокоиться за сохранность денег в банках нет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI.
По его словам, он может со стопроцентной гарантией утверждать, что крупнейшие банки продолжат обслуживать граждан в самых невероятных условиях.
Аксаков отметил, что у крупнейших банков центры обслуживания распределены. Если один из них пострадает в результате атак, другие продолжат проводить операции россиян. По словам депутата, у банков есть специальные технологические и электронные структуры для обслуживания операций. Меры по защите этих центров уже принимаются.
Напомним, в среду вражескими беспилотниками был атакован Центр обработки данных (ЦОД) «Сбербанка» в Балаково Саратовской области.
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