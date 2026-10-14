Аксаков: нет оснований беспокоиться за сохранность денег в банках

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку заявил, что крупнейшие финансовые институты России полностью защищены

Фото: Динар Фатыхов

Крупнейшие финансовые институты России полностью защищены, оснований беспокоиться за сохранность денег в банках нет. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью RTVI.

По его словам, он может со стопроцентной гарантией утверждать, что крупнейшие банки продолжат обслуживать граждан в самых невероятных условиях.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Аксаков отметил, что у крупнейших банков центры обслуживания распределены. Если один из них пострадает в результате атак, другие продолжат проводить операции россиян. По словам депутата, у банков есть специальные технологические и электронные структуры для обслуживания операций. Меры по защите этих центров уже принимаются.

Напомним, в среду вражескими беспилотниками был атакован Центр обработки данных (ЦОД) «Сбербанка» в Балаково Саратовской области.

Зульфат Шафигуллин