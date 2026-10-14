Новак: Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии

В следующем году ожидается его частичное восстановление

Россия прошла пик снижения потребления электроэнергии, заявил в кулуарах Российской энергетической недели вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Новака, в следующем году ожидается частичное восстановление потребления.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Также вице-премьер заявил, что поставка российского дизеля на экспорт позволит нарастить переработку нефти в стране и увеличить доходы бюджета.

— Для нашей экономики это позитивный сигнал в целом, связанный с увеличением объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах, увеличением объемов добычи, дополнительными налогами в бюджет, возможностью формирования бюджетом расходов на социальную сферу. Это возможности для инвестиций в том числе, — цитирует его ТАСС.

Отрасли договоренность с США по поставкам дизеля поможет выполнить определенную программу по наращиванию объемов добычи и переработки нефти.

9 октября президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Российский лидер подтвердил готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. Вашингтон выводит из-под американских санкций поставки российского дизельного топлива на мировые рынки до 7 апреля 2027 года.



Галия Гарифуллина