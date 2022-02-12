События недели: скандал вокруг фигуристки Валиевой, небывалые снегопады в Казани, Токаев в Татарстане

Главные события недели в Казани, Татарстане, России и мире по версии «Реального времени»

Минувшая неделя выдалась жаркой на скандальные и просто горячие новости. Даже вялотекущие переговоры вокруг украинского конфликта и новая волна пандемии ушли на второй план: на передовую вырвались новости о невиданных снегопадах в Казани, коммунальных авариях в татарстанских городах и недополученной медали фигуристки, уроженки Казани Камилы Валиевой. Пока в Набережных Челнах боролись с рэпером Моргенштерном из-за татуировки и обыскивали Ледовый дворец, в Казани тихо ушел с поста главный по ЖКХ Дмитрий Анисимов и предъявили новое обвинение экс-главе «Татфондбанка» Роберту Мусину на пару десятков миллиардов. А парад коллегий на этой неделе продолжили силовые ведомства — прокуратура, МВД и Следственный комитет. Об этих и других событиях — в обзоре «Реального времени».

Татарстан завалило снегом

Главное событие недели — конечно, снегопад, который опередил в обсуждениях татарстанцев даже новую волну пандемии, конфликт с Западом и олимпийские скандалы, о чем можно почитать ниже. В Татарстане всю неделю продолжались снежные дни — еще, по прогнозу синоптиков, на неделе в республике ожидались и метели.

Мэр Казани Ильсур Метшин сугробы в городе прокомментировал строчкой из известной песни: «Такого снегопада давно не помнят здешние места». Напряженная обстановка, по его словам, сложилась не только из-за объема выпавшего снега, на этот факт наложился еще и дефицит работников-дорожников, водителей и механизаторов. Часть из них, например, «забрали» трудиться на федеральной трассе М-12. В распоряжении Казани осталось лишь 40% кадрового водительского состава, многие к тому же ушли на больничный из-за новой волны коронавируса.



По словам же доцента кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимура Аухадеева, в четверг снегопад в Казани стал самым сильным за всю нынешнюю зиму. Уже в пятницу высота снежного покрова на городских метеоплощадках составила 70 сантиметров, что намного выше нормы. В целом за первую декаду февраля выпала уже месячная норма осадков.

Фото: Анна Сейтумерова

Казань вступилась за татарстанские поселки, которые хочет «отменить» Госдума

Главным политическим событием недели стало противостояние Госсовета и аппарата президента Татарстана проекту Москвы по одноуровневой системе местного самоуправления (МСУ).

Депутаты татарстанского парламента с участием президента Рустама Минниханова обсудили и приняли 13 поправок к законопроекту Андрея Клишаса и Павла Крашенинникова «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти».

Они предлагают сохранить действующую схему избрания глав муниципальных образований, «которая установлена в нашей республике», установить критерии для образования территориальных органов местной администрации и в переходный период провести дополнительные выборы депутатов действующих представительных органов МО — в случае досрочного прекращения их полномочий.

Напомним, ранее республика «проиграла войну» вокруг названия должности глав региона — согласно новой норме президент Татарстана в скором времени перестанет быть собственно «президентом». Закон о публичный власти и запрет для глав регионов называться президентами вступает в силу с 1 июня 2022 года.

Фото: tatarstan.ru

«Типично зимние аварии»: в столице Татарстана и автограде коммунальные сети зима испытала на прочность

Еще одной темой для обсуждения в соцсетях стали непосредственно коммунальные проблемы, связанные с зимним сезоном.

Так, власти Набережных Челнов в ответ на жалобы горожан, которых напрягают большие суммы в платежках за жилищно-коммунальные услуги, заявили, что значительных увеличений в начислениях не произошло. Первый замруководителя исполкома автограда Илья Зуев обратил внимание, что температуры в январе 2022 года были сопоставимы с теми, что наблюдались в аналогичном месяце прошлого года, и посоветовал обращаться в управляющие компании. Власти Набережных Челнов объяснили горожанам, почему они платят за жилищно-коммунальные услуги больше, чем москвичи.

— Есть города, где приходит до шести платежных поручений в одну квартиру. Например, в Москве за электроэнергию, где-то за вывоз ТБО. Таким образом, у нас в едином платежном документе есть начисления и за жилищные услуги, и за коммунальные услуги и средства, перечисляемые в фонд капитального ремонта, — рассказал руководитель исполкома автограда Фарид Салахов.

При этом в тех же Набережных Челнах из-за трещины на теплопроводе D-700 мм на пересечении проспектов Автозаводского и Мира без отопления остались 24 многоквартирных жилых дома, в которых проживают 11 446 человек, из них 5,4 тысячи — дети. Ход аварийно-восстановительных работ взяла на контроль прокуратура автограда, которая обещала проследить за соблюдением регламентных сроков работ и в случае выявления нарушений принять меры реагирования.

Фото: realnoevremya.ru

Позднее и в Казани повторилась история Челнов — в Вахитовском районе города из-за прорыва теплопровода D-159 мм произошло аварийное отключение теплоснабжения. Без отопления остались два многоквартирных дома, в которых проживают около 120 человек, 30 из которых — дети. Прокуратура Вахитовского района Казани организовала проверку после случившегося.

А ранним утром 9 февраля часть Набережных Челнов осталась еще и без света — электричества не было в домах 26-го, 27-го, 28-го, 53-го, 54-го и частично 52-го комплексов. Хотя к 5.55 утра его подключили, некоторые объекты по-прежнему оставались без света.

«Челны против Моргенштерна»: в городе возмутились татуировкой «конопли»

Автоград вообще на неделе неоднократно становился ньюсмейкером, причем сгенерированные им «новости» в итоге обсуждались и в федеральных СМИ. Так, именно челнинская полиция завела административное дело в отношении рэпера Моргенштерна. Причина — результаты экспертизы, установившей, что по краям татуировки на груди музыканта изображено растение, напоминающее коноплю.

Моргенштерн в ответ на это рассказал, что татуировку сделал пять лет назад, и по логике тех, кто изучал изображение, он все это время мог возить наркотики через границы. Он предположил, что если бы он набил тату с пистолетом, то его обвинили в незаконном обороте оружия. Рэпер поблагодарил полицейских, которые завели дело, отметив, что они подняли ему настроение.

Набережночелнинский городской суд, впрочем, вернул в отдел полиции представленное полицией дело — так как протокол был составлен в отсутствие него. Кроме того, материалы дела не содержат сведений об извещении артиста, дате и времени составления протокола, и нет отметки о его вручении или об отказе в получении копии протокола.

Токаев в Казани

Визит недели нанес президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, который прибыл в Казань после встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Он рассказал, что это его первый визит в столицу РТ:

Фото: пресс-служба президента РТ

— Я впечатлен. Мы видим, как развивается Татарстан под вашим сильным руководством.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, с которым Токаев встретился в казанском Кремле, отметил, что Казахстан — стратегический партнер республики, а товарооборот двух республик уже два года подряд держится на уровне $630 миллионов. Токаев в свою очередь обратил внимание, что Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся регионов России и выразил надежду на продолжение сотрудничества.



Также Касым-Жомарт Токаев посетил музей-заповедник «Казанский Кремль». Он осмотрел мечеть «Кул-Шариф», комплекс нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов ТАНЕКО в Нижнекамске и производственный комплекс КАМАЗа.

Интересно, что это уже вторая встреча политиков за месяц — в конце января президент Татарстана первым из глав российских регионов посетил Казахстан после протестов. Они обсудили реализацию совместных проектов. Минниханов отмечал, что энергетика, промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия и производство газомоторного топлива — основные сферы для сотрудничества двух республик.

Обыск в челнинском Ледовом дворце и новое обвинение Мусину почти на 20 миллиардов

Из судебных резонансных событий обязательно стоит вспомнить также, что в тех же Набережных Челнах сотрудники Следственного комитета и БЭП провели обыски в Ледовом дворце. Они изъяли документы, в том числе касающиеся пожарной безопасности здания — появились вопросы к огнезащитному покрытию дворца, на которое выделялось более 20 млн рублей. К слову, в январе судебные приставы опечатали здание после выявленных нарушений правил пожарной безопасности.

Во-вторых, Приволжский райсуд Казани арестовал до 10 апреля уже осужденного экс-главу «Татфондбанка» Роберта Мусина. Ему предъявили новое обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями в банке с тяжкими последствиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), сообщили несколько источников «Реального времени». Говорят, что Мусину вменяют злоупотребления на 41,2 млрд рублей, по другим — сумма финансовых претензий в ходе следствия снизилась до 19 млрд. Второе уголовное дело ВИП-банкира связано преимущественно с выводом залогов.

В-третьих, условным сроком в 2,5 года закончилось резонансное дело бизнесмена Роберта Ташкалова, которого обвиняли в хищениях 437 миллионов рублей, — Вахитовский суд Казани оправдал его по большинству эпизодов дела, признав виновным лишь в двух аферах в крупном размере с ущербом до 1 миллиона рублей. В частности, суд признал недоказанными инкриминируемые мужчине хищения средств АО «Татнефтехиминвест-холдинг» и Рафината Яруллина и признал за Ташкаловым право на реабилитацию.

Фото: Ирина Плотникова

И в четвертых, в Самаре Шестой кассационный суд вынес новое решение по делу о пожаре 2015 года в казанском ТЦ «Адмирал». Он согласился с оправданием топ-менеджера ASG Роберта Хайруллина и смягчил наказание по приговору гендиректору ООО «Заря» Гусейну Гахраманову и его заму Николаю Каекину. Наказание для осужденного руководителя фирмы-арендатора сократили на 3 года — до 10 лет колонии общего режима. Кроме того, с учетом зачета времени под арестом — день СИЗО за полтора в колонии — Гахраманов должен освободиться уже этим летом.

Новый автобус-«гармошка» в Казани и причина заторов, по мнению мэра города

Казань всю неделю прожила снегопадами и, как следствие, пробками на дорогах, на которые в очередной раз горожане пожаловались мэру Казани Ильсуру Метшину. В ответ на это он заявил, что такова «наша жизнь». Причину частых заторов на дорогах он видит в самих казанцах.

— Вы выбираете быть автовладельцами. Есть общественный транспорт, поэтому да, есть такие моменты, — заявил градоначальник.

Фото kzn.ru

Стоит упомянуть еще одну транспортную новость: на дорогах Казани протестируют сочлененный низкопольный автобус-«гармошку» KАМАЗа, который может вместить до 162 пассажиров, тогда как используемые сейчас в городе — до 100 человек. Власти рассчитывают, что при удачном тест-драйве такой транспорт облегчит жизнь казанцев, проживающих на окраинах города — в «Салават купере», Дербышках и Юдино.

Главной политической новостью Казани стало увольнение как раз куратора ЖКХ по столице РТ. Председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Казани Дмитрий Анисимов покинул свой пост. Должность он занимал с мая 2018 года. И.о. руководителя комитета стал Василий Лысачкин. Уволился он «по собственному желанию» в день начала — как предупреждали источники «Реального времени» — антикоррупционных проверок в казанских управлениях и ведомствах.



КФУ против казанских властей

Главной новостью для казанского бизнеса стал шаг навстречу со стороны казанской мэрии: летом 2022 года казанские рестораторы вновь смогут бесплатно разместить на территории своих заведений летние кафе и веранды. С просьбой о продлении такой льготы члены Ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарстана обратились к городским властям в январе 2022 года. По их мнению, это поможет сэкономить каждому заведению от 50 тысяч до 4 миллионов рублей.



Новостью-казусом стало решение КФУ подать иск против Управления архитектуры и градостроительства Казани с требованием признать незаконным отказ чиновников согласовать его вывеску.

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru

Речь идет о надписи на здании Института филологии и межкультурной коммуникации, или бывшего Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета (ТГГПУ), на ул. Татарстан, 2. Городские власти убеждены, что название института на фасаде сооружения должно быть продублировано на татарском языке, как того требует республиканское законодательство о двуязычии вывесок. Однако в КФУ посчитали требование излишним для федерального вуза.



Госпитализировать с «короной» стали реже — но маски пока не отменяют

Пандемия продолжает будоражить умы татарстанцев — теперь в фокусе внимания новый штамм — «омикрон».

Который, вроде бы, легче переносится — но зато и быстрее распространяется. В итоге жителей Казани попросили посещать поликлиники в послеобеденное время, потому что пиковые нагрузки городские поликлиники испытывают с 7.30 до 11.00. А число заболевших коронавирусом бьет рекорды каждый день — сегодня за сутки выявили уже 2 979 случаев. При этом если в период распространения штамма коронавируса «дельта» госпитализировалось до 70% заболевших татарстанцев, то сейчас, когда главенствует «омикрон», в больницы попадают не более 7% пациентов.

Антиковидные ограничения в республике отменять пока не планируется, хотя отдельные послабления Роспотребнадзор все же сделал. К примеру, россиянам QR-код по результатам теста на антитела начнут выдавать с 21 февраля. В сертификате должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса любым из методов. Действовать такой QR-код будет шесть месяцев. А для постановки диагноза «коронавирус» теперь достаточно положительного результата экспресс-теста. Кроме того, в Татарстане с 10 февраля начали дистанционно выдавать больничные листы.

Фото: Максим Платонов

— Пока у нас сезон гриппа, я считаю, отменять масочный режим преждевременно, — тем не менее заявила начальник отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по РТ Лилия Юзлибаева. — Маски действуют. Более того, маски особенно нужны из-за специфики «омикрона» — его быстрого распространения. В транспорте же тесный контакт, форточки зимой не открываются.

Из-за «омикрона» Налоговая инспекция Набережных Челнов приостановила прием посетителей до 22 февраля. Единственное исключение — посещение для услуги по выдаче квалифицированной электронной подписи (КЭП).

«Недополученная медаль Валиевой»: как радостная сенсация обратилась невеселым скандалом

Сразу после снегопада и «омикрона» по популярности идет олимпийская тема. Причем если неделя начиналась «на ура» — то заканчивается она не сильно веселым образом. Главной сенсацией китайской зимней Олимпиады-2022 считается, как известно, 15-летняя уроженка Казани Камила Валиева — она стала первой фигуристкой, исполнившей прыжок в четыре оборота в программе Олимпийских игр, и завоевала свое первое в карьере олимпийское золото. Валиева вырвалась вперед с отрывом в 30 баллов, получив за свое выступление 178,92 балла. С триумфом Валиеву поздравил президент Татарстана Рустам Минниханов, назвав девушку «юной королевой льда», и пожелал ей идти только вперед. Благодаря Валиевой, Марку Кондратюку, Анастасии Мишиной и Александру Галлямову, Виктории Синициной и Никите Кацалапову сборная России по фигурному катанию стала первой в командном турнире на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Тем не менее в Пекине перенесли церемонию награждения победителей командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх — она должна была состояться еще 7 февраля. По данным портала Inside the Games, причиной стали проблемы с допинг-тестом спортсмена из России. Позже там уточнили, что это касается как раз Камилы Валиевой.

Фото: olympic.ru

Вчера официально стало известно, что ее допинг-проба, взятая 25 декабря 2021 года, дала положительный результат на триметазидин, но спортсменке все равно разрешили продолжить выступление на Олимпиаде. Однако Международный олимпийский комитет подал апелляцию на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения фигуристки. Дело рассмотрит Спортивный арбитражный суд (CAS), который вчера зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на решение дисциплинарного комитета Российского антидопингового агентства (РУСАДА) на отмену временного отстранения Валиевой.



Олимпийский комитет России на фоне информации о положительном допинг-тесте 15-летней российской фигуристки Камилы Валиевой заявил, что «предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль». А глава USADA заявил о планах США применить «акт Родченкова» из-за Валиевой.

Кроме того, отличился на Олимпиаде в Пекине еще один татарстанец — Данил Садреев, который вместе с Евгением Климовым, Ирмой Махиней и Ириной Аввакумовой принес России серебро в прыжках на лыжах с трамплина в смешанных командных соревнованиях. К слову, нашей стране впервые с 1968 года удалось получить медаль в этой дисциплине. Золото — у Словении, бронза — у Канады.

Другой представитель Татарстана, сноубордист Виктор Уайлд, завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. После этого он намекнул, что может завершить свою карьеру: «Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть». Еще одной представительнице Татарстана, сноубордистке Милене Быковой, повезло меньше — ее дисквалифицировали в самом начале соревнований.

Бронзу России на Олимпиаде в Пекине принес и Александр Терентьев, ставший третьим в лыжном спринте. Бронзу выиграла и саночница Татьяна Иванова, став первой россиянкой с медалью ОИ по санному спорту в личных соревнованиях. А Александр Большунов завоевал серебряную медаль Олимпиады в гонке на 15 км с раздельным стартом.



Фото: olympic.ru

А мужская хоккейная сборная России, за которую выступает два игрока казанского «Ак Барса» Дмитрий Воронков и Тимур Билялов, обыграла Швейцарию в первом хоккейном матче группового этапа зимних Олимпийских игр в Пекине, а затем Данию — в итоге Сборная России по хоккею обеспечила себе первое место в группе B и вышла в четвертьфинал.

Французы и англичане продолжили вереницу переговоров с Москвой — из-за «войны на Украине»

Не уходит, к сожалению, и тема «возможной войны с Украиной»: стороны продолжили свои бесконечные и пока, увы, бесплодные переговоры.

На этот раз главной политической новостью международной повестки стала встреча президента Франции Эммануэля Макрона с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве — впервые очно за два годы. Газета Financial Times сообщила, что прошедшие пятичасовые переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продвинули «деэскалацию» на Украине. Якобы главы двух государств договорились «не предпринимать новых военных инициатив» и условились вести «широкий диалог» по размещению российских войск. Но в Кремле информацию опровергли. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и Париж не могли этого сделать. Кроме того, Франция не является лидером НАТО (по-видимому, в Кремле таковым считают США, а в «европейской части» — Германию).

«Хитом» стала и фраза Путина относительно соблюдения Украиной Минских соглашений: «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». На это отреагировал президент страны Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина и без того очень терпеливая, потому что терпение — это мудрость. «Это важно и для Европы, и для россиян», — добавил украинский лидер.

Макрон же после Москвы отправился в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, после чего рассказал, что его коллега выразил приверженность перемирию в Донбассе. Он добавил, что Франция нацелена достичь стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели, и призвал соблюдать Минские соглашения, назвав их единственной основой для урегулирования кризиса.

Фото: kremlin.ru

Замминистра иностранных дел РФ Александр Панкин на этой же неделе заявил, что «информационный фон нагнетается», несмотря на то что никаких признаков вторжения России на Украину не отмечалось. По словам официального представителя дипломатического ведомства Марии Захаровой, стабилизировать ситуацию на Украине можно через приостановку поставок стране оружия, отзыв с ее территории западных военных советников и инструкторов и прекращение совместных учений ВСУ.

Под конец недели в Россию прибыла и глава МИД Великобритании Лиз Трасс, где встретилась с российским коллегой Сергеем Лавровым. Напомним, что на британских переговорах еще в Англии случился казус. Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс указала российскому коллеге Сергею Лаврову на необходимость отвода российских военных от границы с Украиной, на что глава МИД РФ заявил, что они находятся на территории своей страны. После этого дипломат задал ей вопрос, признают ли они суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями, на что Трасс ответила фразой: «Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами». Сам Лавров назвал переговоры с главой МИД Британии по Украине «разговором немого с глухим». Он же допустил, что неосновному персоналу российских дипломатических представительств на Украине власти России могут посоветовать покинуть страну. Причина — действия англосаксонских коллег, которые уже начали эвакуировать своих представителей. Лавров предположил, что они могли что-то задумать.

Тем временем директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Украина готовится к войне в Донбассе. Такое предположение он сделал, потому что киевские власти сконцентрировали на линии соприкосновения все боеспособные части ВСУ.

— И все это с прицелом втянуть Россию во внутриукраинский конфликт, — убежден Нарышкин.

На этой же неделе Россия и Белоруссия начали совместные военные учения «Союзная решимость — 2022». Они проведут маневры для отработки задач «по пресечению и отражению внешней агрессии в ходе ведения оборонительной операции, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства». Военные РФ и Белоруссии уничтожат незаконные вооруженные формирования и диверсионно-разведывательные группы условного противника.

Фото: wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

«Вишенкой на тортике» стало заявление президента США Джо Байдена в ходе переговоров с союзниками о том, что Россия может начать вторжение на Украину 16 февраля. Однако, по данным СМИ, в странах Европы заявили, что у них иное видение ситуации.

Глава Марий Эл может уйти в отставку — а Рамзан Кадыров еще долго нет

Главной внутриполитической новостью стало решение главы Марий Эл уйти в отставку — по собственному желанию.

Вероятность ухода «приближается к 100%», полагают эксперты. 5-летний срок полномочий Евстифеева истекает в этом году, и он не намерен баллотироваться на второй срок по личным причинам. По данным СМИ, пост главы региона может занять коммунист Сергей Казанков. Итоги выборов в Госдуму показали, что республика стала одним из четырех регионов, где КПРФ обошла по спискам «Единую Россию», набрав 36,3% против 33,4% у единороссов. На руководство партии пока никто с такими предложениями не выходил. В пресс-службе главы Марий Эл Александра Евстифеева, впрочем, опровергли информацию о его решении уйти в отставку.

Свою должность, по-видимому, пока сохранит и самый скандальный региональный политик РФ — глава Чечни Рамзан Кадыров, регулярно попадающий в топы новостей. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже прокомментировал петицию с требованием отставки главы Чечни Рамзана Кадырова, ранее размещенную на сайте сhange.org. По его словам, на платформе голосование обезличено и может накручиваться ботами. Поэтому в Кремле подобные вещи не воспринимаются всерьез.

Заминированные школы Казани

Россияне обсуждали и итоги суда в Канске, который приговорил 16-летнего подростка Никиту Уварова к пяти годам колонии и штрафу в 30 тысяч рублей за «планы взорвать здание ФСБ в игре Minecraft». Его признали виновным по статье 205.3 УК РФ («Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности»). Изначально гособвинение требовало для юноши 9 лет лишения свободы. При этом, если верить ФСБ, за последнее время в нескольких регионах России в школах якобы предотвратили теракты в форме вооруженных нападений. Часть из них, сообщила спецслужба, готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. В связи с этим глава ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников призвал усилить персональную ответственность руководства школ за действия во время угрозы теракта.

Фото: соцсети

Волна сообщений о «минировании» прокатилась и по Казани, только в пятницу их получили более 120 школ города. Эвакуации также прошли в понедельник и четверг — ничего, конечно же, обнаружено не было. В силовых ведомствах информацию о минированиях пока не комментируют.

— Снова правоохранительные органы вынуждены проверять такие сообщения. Снова родители переживают. Мы вас понимаем, потому что тоже каждый раз расстраиваемся из-за сорванных уроков. Но мы не хотим, чтобы такие случаи ослабили нашу с вами бдительность — ведь это вопрос безопасности наших же детей. Возможно, где-то начнутся занятия со второго урока. Но и вы, и мы будем твердо уверены, отправляя ребенка в школу, что любой возможный сигнал проверят и отреагируют на него. Спасибо всем, кто разговаривает с детьми и объясняет последствия для авторов таких угроз, — сообщили вчера в мэрии.

Повышение ключевой ставки

Главной экономической новостью недели стало решение ЦБ вновь поднять ключевую ставку — теперь до 9,5%.

Как заявила Эльвира Набиуллина, сейчас банк повышает ключевую ставку «и будет это делать до тех пор, пока люди не будут ощущать, как это было несколько лет назад, что депозитные ставки в полной мере компенсируют им инфляционные риски». Глава ЦБ ранее заявляла, что если бы не повышение ключевой ставки, то инфляция в России уже превысила бы отметку в 10%. Центробанк ожидает ее возвращения к 4% лишь в середине 2023 года. Это первое повышение ключевой ставки в 2022 году. Центробанк напомнил, что проводит денежно-кредитную политику, которая направлена на возвращение инфляции к 4%.

Фото: скриншот видео cbr.ru

ФАС против «Гугла», прокуроры против Абызова

Неделя вообще выдалась «силовой». В последние дни, помимо прочего, ФАС России признала Google нарушителем антимонопольного законодательства, так как компания «злоупотребляла доминирующим положением на рынке видеохостинга». В ведомстве пришли к выводу, что установленные компанией как владельцем YouTube правила ущемляют интересы пользователей и ограничивают конкуренцию на смежных рынках. Правила блокировки контента на хостинге сочли непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми.

Во-вторых, Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении экс-министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова и его 11 соучастников — Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан. В зависимости от степени участия им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества или участии в нем, в мошенничестве, коммерческом подкупе, незаконном участии в предпринимательской деятельности и в легализации денег или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Свою вину они не признают.

Госпитализация Жириновского

Еще одной горячей темой стала госпитализация политика и лидера ЛДПР Владимира Жириновского.

Он, по данным Минздрава, заразился омикрон-штаммом коронавирусом. По некоторым данным, у него поражены легкие на 50—75%, хотя он и вакцинировался восемь раз. По информации источников, состояние политика оценивается как тяжелое, хотя в его партии заявляют, что с ним все в порядке. После этого в Минздраве России прокомментировали информацию о состоянии Жириновского, заявив, что оно оценивается как стабильное. В ЛДПР же анонсировали возвращение лидера партии Владимира Жириновского к полноценной работе.

Фото: duma.gov.ru

Также госпитализирован и лидер КПРФ Геннадий Зюганов — якобы для профилактики. Подобное решение было принято с учетом эпидемиологической ситуации и перенесенных политиком в последние несколько лет операций. Кроме того, у Зюганова в последнее время наблюдались признаки простуды. Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков в своем телеграм-канале позже написал, что Зюганов мог попасть в ту же больницу, что и Жириновский ранее.

Кто номинирован на «Оскар»

На фоне полумертвого кинопроката, «военных новостей», олимпийских скандалов, снегопадов и «омикрона» — объявление Американской киноакадемии о номинантах на «Оскар» прошло по большому счету практически незамеченным. Отметим, что рейтинги просмотра прошлогодней церемонии были катастрофическими.

Тем не менее стоит отметить, что в список номинантов на премию «Оскар» вошел и мультфильм российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет», который претендует на победу в категории короткометражной анимации. В главной же категории «Лучший фильм» представлены: «Аллея кошмаров», «Белфаст», «Вестсайдская история», «Власть пса», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «CODA: Ребенок глухих родителей».

Татарстанские силовики отчитались за прошлый год — и получили критику

На последней неделе продолжились подведения итогов региональных министерств и ведомств за 2021 год. И эта неделя тоже оказалась «силовой». Во-первых, прокурор Татарстана Илдус Нафиков на итоговой коллегии начал свой доклад с напоминания о трагедии в казанской гимназии №175 и предложения проработать механизм ограничения интернета в школах. По его словам, случившееся высветило проблемы в сфере защиты прав несовершеннолетних и организации их воспитания. Давление рейтинговых методов оценки работы школ оборачивается тем, что работа с детьми концентрируется либо на самых талантливых, либо на «трудных», а большинство ею просто не охвачены и предоставлены сами себе, отметил Нафиков. А заместитель генпрокурора России Николай Шишкин раскритиковал надзорное ведомство РТ за снижение раскрываемости преступлений, лидерство в ПФО по долгам по зарплате и дефицит дел по ст. 169 (воспрепятствование законной предпринимательской деятельности) и 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) УК РФ. Кроме того, он заявил, что ущерб по коррупционным преступлениям в республике по итогам 2021 года возмещен лишь на треть.

Фото: realnoevremya.ru

Во-вторых, МВД по Татарстану подводило итоги работы в 2021 году в присутствии президента РТ Рустама Минниханова. А журналистов не пустили (неофициально назвали две причины — указание федерального центра и коронавирус). Если верить официальной информации, то, согласно итоговому докладу, в 2021-м в Татарстане зарегистрировали почти на 2 тысячи преступлений меньше, чем годом ранее: всего 51 933. Впервые за последние четыре года преступность пошла на убыль. Зарегистрировали и почти 3 тысячи преступлений в сфере экономики с общим ущербом в 2,4 миллиарда рублей. Помимо прочего, силовики направили в суд дело о сбыте поддельных купюр номиналом 2 тысячи рублей членами организованного преступного сообщества через интернет-портал и дело ОПС по поставке контрафактных картриджей.

В-третьих, на коллегии уже Следственного комитета РФ по Татарстану стало известно, что впервые за десять лет возмещенный ущерб по завершенным делам ведомства превысил 1 миллиард рублей, а годом ранее эта цифра и вовсе была в три раза меньше. Присутствующий на мероприятии президент РТ Рустам Минниханов призвал Следком избегать необоснованного привлечения граждан к уголовной ответственности.

Кого потерял Татарстан: Казань простилась с ведущим Курановым, экс-главой «Иннополиса» и главным финансистом ТАИФа

На прошедшей неделе Казань простилась с тремя знаковыми и важными для республики людьми. Ушел из жизни ведущий «Прогноза погоды» на телеканале «Эфир» и преподаватель факультета журналистики КФУ Константин Куранов, на прощание с которым пришли многие известные в медиасфере Татарстана люди.

Фото: Максим Платонов

— Он был потрясающим, на нашем факультете он был душой. Все наши дни журналиста, все наши праздники — он всегда был впереди со знаменем в руках. Он излучал тепло, он излучал доброту, — рассказал на церемонии прощания на Арском кладбище генеральный директор телерадиокомпании «Новый век», председатель Союза журналистов РТ Ильшат Аминов.

На 44-м году жизни умер и экс-глава ОЭЗ «Иннополис», генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов. Как сообщили источники «Реального времени», у него произошел инсульт. В апреле 2020-го он переболел коронавирусом — заболевание протекало в легкой форме. С ним простились в Москве и Иннополисе, после чего его похоронили на Арском кладбище Казани.

Неожиданно погиб Дмитрий Тесленко — начальник финансово-экономического управления АО «ТАИФ» — в минувшее воскресенье на высоте 6 100 метров над уровнем моря во время восхождения на вершину Аконкагуа (Аргентина) в районе Пьедрас-Бланкас. Согласно сообщению полицейских источников, во время экспедиции альпинист потерял сознание и скончался.