Осужденным за «Адмирал» смягчили приговор: Каекин выходит из колонии, Гахраманову остались месяцы

Сегодня в Самаре Шестой кассационный суд вынес новое решение по делу о пожаре в казанском ТЦ «Адмирал». Он согласился с оправданием топ-менеджера ASG Роберта Хайруллина и смягчил наказание по приговору гендиректору ООО «Заря» Гусейну Гахраманову и его заму Николаю Каекину, сообщили «Реальному времени» адвокаты осужденных.



Так, после рассмотрения кассационных жалоб наказание для осужденного руководителя фирмы-арендатора сегодня сократили на 3 года — с 13 до 10 лет колонии общего режима. На заседании прозвучало, что с учетом зачета времени под арестом — день СИЗО за полтора в колонии — Гахраманов должен освободиться уже этим летом.

Еще раньше — как только бумаги из суда поступят в колонию — на волю обязаны отпустить Каекина — Шестой КСОЮ снизил его 7-летний срок в колонии строгого режима до фактически отбытых 6 лет и 6 месяцев.

— Кассационная инстанция признала смягчающими обстоятельствами действия моего подзащитного и его зама после пожара. Они сами помогали выводить людей и обеспечивали эвакуацию. Оценку тому, что торговцы сами прорывались назад, чтобы спасти товар, суд снова не дал, — комментирует «Реальному времени» результат сегодняшнего заседания адвокат Марат Хусаинов, защищавший Гусейна Гахраманова.



В свою очередь адвокат Рамиль Ахметгалиев, ранее добившийся сначала выхода по УДО, а затем — снятия всех обвинений «за отсутствием состава преступления» с гендиректора УК «АС Менеджмент» Роберта Хайруллина, рассказал — кассационная инстанция полностью согласилась с этим решением Верховного суда РТ от 6 июня 2021 года. Апелляционное представление прокуратуры Татарстана было отклонено.

Заседание прошло без участия самих осужденных. В нем участвовали лишь трое защитников и представитель прокуратуры.

Напомним, в марте 2015 года на пожаре в казанском ТЦ «Адмирал» погибли 9 человек. В мае 2019-го Кировский райсуд Казани признал виновными в трагедии 12 человек и наказал их сроками от 4,5 до 13 лет колонии. В ноябре того же года приговор вступил в силу, однако в 2021-м году Шестой КСОЮ усмотрел ряд ошибок в приговоре и вернул материалы с апелляционными жалобами на пересмотр в Верховный суд республики. Новое решение апелляционной инстанции вновь было оспорено защитниками трех осужденных руководителей «Зари» и прокуратурой — в части прекращения преследования Хайруллина по реабилитирующим основаниям.

Один из этих осужденных до повторной кассации не дожил. Гюльгусейн Наджафов скончался в нижнекамской колонии 31 января, после нескольких отказов в освобождении условно-досрочно и замены наказания более мягким.

