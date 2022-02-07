Жителей Казани попросили посещать поликлиники в послеобеденное время

Жителям Казани лучше по возможности посещать поликлиники города после 12.00, считает замминистра здравоохранения РТ — начальник управления здравоохранения города Владимир Жаворонков.



«Пиковые нагрузки поликлиники Казани испытывают с 7.30 до 11.00. Жители, приходящие во время обеда или во вторую половину дня, получают помощь гораздо быстрее», — сказал он.

Напомним, в Татарстане поликлиники начали работать в выходные дни. Десятки пациентов уже приходят и к терапевту: кто-то — с симптомами COVID-19, кто-то — с постковидными осложнениями.

В Татарстане с 2 февраля начал действовать приказ о приостановке плановой медицинской помощи и диспансеризации. В соответствии с документом приостанавливается плановая медпомощь для взрослых, в том числе профилактические медосмотры и диспансеризация определенных групп населения (также углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирус).

Владимир Жаворонков объяснял, что оказание плановой медицинской помощи приостанавливается только в поликлиниках. Стационарная помощь продолжает оказываться.

Маргарита Головатенко