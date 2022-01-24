Минниханов в Казахстане: «Планов много, поддержка полная»

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов и планах по наращиванию взаимодействия с казахстанскими партнерами на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Это первая встреча президента Казахстана с главой российского региона после январских протестов в стране.

Токаев отметил, что Татарстан занимает важное место в многогранных отношениях с Россией. В ходе встречи стороны обсудили совместные проекты. Генеральный директор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов и генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин представили перспективы дальнейшего сотрудничества по их направлениям, сообщает пресс-служба главы РТ.

Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что, несмотря на смену правительства в Казахстане, преемственность сохраняется и руководство страны будет и дальше поддерживать проекты КАМАЗа и «Татнефти». Наряду с этим президент страны проинформировал Рустама Минниханова о проведении в стране масштабных экономических реформ и реализации конкретных программ развития, которые откроют дополнительные возможности для осуществления совместных проектов с Татарстаном.

— Мы очень плотно поработали по тем проектам, которые реализуются. Вообще, у нас длинная история наших отношений [с Казахстаном], много контактов. Мы сегодня рассмотрели несколько больших проектов, которые уже сегодня реализуются компанией КАМАЗ в части литейного производства, производства главных пар, и обсудили ряд перспективных направлений по логистике, по дальнейшему этапу обработки. И также большие планы у компании «Татнефть» — завершение строительства шинного завода, работа с «КазМунайГазом» в части производства, работа на месторождениях, как новых, так и высоковыработанных. Рассматриваем возможность производства битума. Планов много, поддержка полная. Мы благодарим президента Республики Казахстан, премьер-министра, правительство, акиматы. Везде есть полное понимание, все проекты в штатном режиме, — заявил президент Татарстана.

Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Казахстан вчера. Сегодня татарстанская делегация посетила Акмолинский автоцентр КАМАЗа. Также Минниханов встретился с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. Глава республики сообщил, что за 9 месяцев 2021 года татарстано-казахстанский товарооборот составил $441 миллион. Основными сферами для сотрудничества двух республик он назвал энергетику, промышленность, сельское хозяйство, нефтехимию и производство газомоторного топлива.



Татьяна Леухина, Дарья Пинегина