«Тема экологии — это тема доверия»

В Нижнекамске дали старт масштабной экологической программе «Зеленый свет»

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Экоматчи, «Фестиваль леса», Всероссийский экофорум — 2027 — это лишь малая часть инициатив экокоммуникационной программы «Зеленый свет». Накануне ее презентовали в Нижнекамске. Власти, общественники и промышленники объединили усилия, чтобы сделать город еще комфортнее и экологичнее. Какие предприятия уже включились в работу и как проект поможет сформировать ответственное отношение к окружающей среде — в репортаже «Реального времени».

«Зеленый свет» — большой программе

В обсуждении городской экологической программы «Зеленый свет» участвовали врачи, учителя, священнослужители, экологи, руководители промышленных предприятий и представители мэрии. Одним из ее инициаторов стал председатель Общественного совета Нижнекамского района Хамза Багманов.

По его словам, экологическая ситуация в городе стабильная. Предприятия и администрация занимаются озеленением, благоустройством, развитием парков и скверов. Однако экологические вопросы по-прежнему требуют внимания и забывать о них нельзя.

— «Зеленый свет» — это не разовая акция, а долгосрочная программа по сохранению благоприятной экологической обстановки и улучшению городской среды. Проект даст синергетический эффект. Важно, чтобы экологические мероприятия не оставались разрозненными и не были направлены только на работников отдельных предприятий или жителей какого-то одного микрорайона. Надо масштабировать эту работу в рамках города и района, вовлекать в нее как можно больше людей, — считает Хамза Багманов.

В обсуждении городской экологической программы «Зеленый свет» участвовали врачи, учителя, священнослужители, экологи, руководители промышленных предприятий и представители мэрии. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

По словам мэра Нижнекамска Радмира Беляева, город активно развивается, при этом сохраняя статус одного из самых зеленых и благоустроенных в России. За последние 20 лет благодаря природоохранным мероприятиям промышленных предприятий объем выбросов сократился более чем на 40%. Несмотря на положительную динамику, некоторые жители по-прежнему считают экологическую ситуацию неблагоприятной.

— Я открыто говорю: существует мнение, что экологическая ситуация в городе напряженная. Но цифры говорят совершенно об обратном. Это подтверждают данные ЦЛАТИ и Роспотребнадзора. Состояние экологической обстановки также позволяет отслеживать дашборд ситуационного центра. Мы должны показать нашим жителям, жителям республики и всей страны, что Нижнекамск — экологически стабильный город, — подчеркнул Беляев.

«Зеленый свет» — это не разовая акция, а долгосрочная программа по сохранению благоприятной экологической обстановки и улучшению городской среды. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов уверен: объединение усилий позволит не только повысить экологическую устойчивость города, но и превратить Нижнекамск в центр экспертизы в области промышленной экологии, создав благоприятные условия для жизни людей и устойчивого развития бизнеса.

— Для меня тема экологии — это тема доверия: доверия горожан к промышленности, доверия между промышленниками и регуляторами, региональной администрации. Цифры говорят о прогрессе — за восемь лет количество жалоб жителей на качество воздуха в городе снизилось почти в 150 раз, но восприятие отстает, и здесь важен не только результат, но и соучастие. Поэтому предлагаю не воевать с фобиями и небылицами, а сделать нашу уникальность крупного промышленного региона преимуществом: реализовывать конкретный план мероприятий и превратить Нижнекамск в центр экспертизы промышленной экологии, привлекая независимые общественные организации и говоря с горожанами на понятном открытом языке, — отметил Фаляхов.

Марат Фаляхов уверен: объединение усилий позволит не только повысить экологическую устойчивость города, но и превратить Нижнекамск в центр экспертизы в области промышленной экологии. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

От синтез-газа до «Зеленой шины»

Объединить усилия для улучшения экологического фона готовы энергетики. Генеральный директор «ТГК-16» Эдуард Галеев подчеркнул, что экологические вопросы остаются одними из ключевых в работе предприятий Группы «ТАИФ».

— И промышленники, и депутаты сходятся в одном: увеличение промышленного производства должно идти в ногу с улучшением экологической обстановки. Для этого уже многое сделано. В частности, было полностью прекращено сжигание мазута на наших станциях. Построены новые газопроводы, которые полностью исключили возможность перехода — даже в аварийных случаях на газопроводной системе — к сжиганию мазута. Совместно с «ТАИФом» на наших станциях и на «ТАИФ-НК» применяются наилучшие доступные технологии. Теперь мы сжигаем не только природный газ, но и синтез-газ, который раньше был отходом производства и сжигался на факелах. Сейчас мы используем этот газ в своих котлах. Кроме того, газ с высоким содержанием водорода при сжигании образует воду. Таким образом, выбросы повсеместно сокращаются, — рассказал Галеев.

Активно включились в разработку новой экопрограммы нефтепереработчики. Начальник управления промышленной безопасности ТАНЕКО Ильназ Халилов рассказал, что предприятие снижает воздействие на окружающую среду благодаря своевременной реализации проектов, проверенным технологиям и современному оборудованию.

По его словам, проект по утилизации факельных газов позволил уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу за счет возврата очищенных газов в производственный цикл. В результате выбросы на факельной установке сократились на 78%, а полученный топливный газ используется вместо природного. Более 88% производственных отходов направляется на утилизацию и переработку. Благодаря 100%-му возврату очищенных сточных вод в производство объем сброса загрязняющих веществ сократился на 92% по сравнению с 2019 годом.

Ильназ Халилов отметил, что ТАНЕКО снижает воздействие производства на окружающую среду благодаря своевременной реализации проектов. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Еще один экологический проект — «Зеленая шина». Это первая в России программа замкнутого цикла в сфере переработки шин. Она действует в 16 городах и включает более 80 пунктов приема на автозаправочных станциях. Шины принимают бесплатно, а участники получают бонусы по программе «Клуб чемпионов». Большую работу предприятие также проводит в области экологического просвещения, — добавил Ильназ Халилов.

Зеленые инициативы СИБУРа

В основу новой экологической программы «Зеленый свет» вошли и инициативы СИБУРа. За последние пять лет компания реализовала в Нижнекамске ряд крупных природоохранных проектов: построила локальные очистные сооружения на новом этиленовом комплексе, внедрила систему улавливания сажи на факеле комплекса и построила закрытый факел на производстве гексена, запустила инсинератор — установку, которая ежегодно перерабатывает 4,8 тыс. тонн отходов.

Кроме того, были реконструированы биологические очистные сооружения и полигон захоронения отходов. В селе Борок восстановлено более 50 га территории бывших илонакопителей. Теперь здесь растут более 133 тыс. сосен и 57 тыс. берез.

В основу новой экологической программы «Зеленый свет» вошли и инициативы СИБУРа. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Чтобы жители могли получать больше информации о состоянии окружающей среды, в санитарно-защитной зоне установили два новых поста мониторинга. За три года высадили более 800 тыс. деревьев и кустарников. Компания восстанавливает водные биоресурсы: за пять лет в Каму выпустили более 1 млн мальков.

— Программа «Зеленый свет» очень важна для Нижнекамска. Здесь мы рассматриваем перспективные планы развития экологического состояния города и экологической культуры его жителей. Нам необходимо определить, какие мероприятия совместно будут реализовывать промышленники и общественники. Уверен, что это позволит добиться положительного эффекта, — отметил руководитель по экологии «Нижнекамскнефтехима» Олег Гришаков.

О своей работе в области экологии также рассказали представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Гринта». Компания развивает экологическое просвещение населения Нижнекамска: проводит мероприятия для детей и молодежи, взаимодействует с педагогами и образовательными организациями, развивает инфраструктуру раздельного сбора мусора и организует сбор опасных отходов.

О своей работе в области экологии также рассказали представители регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Гринта». предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

«Современный, продвинутый и экологически ответственный город»

В завершение заседания присутствующие единогласно одобрили экопрограмму «Зеленый свет». Договорились разработать дорожную карту, утвердить бюджет программы и начать работу уже в 2027 году.

Среди мероприятий — перевод ливневых стоков с реки Тунгуча на БОС, запуск пунктов приема вторсырья «ЭкоБокс», обновление трамвайного парка, совместное благоустройство территорий, зарыбление водоемов, высадка деревьев в санитарно-защитных зонах и общественных пространствах, а также экологические туры и фестивали, просветительские и благотворительные акции.

Отдельное направление посвятят работе с учителями и медиками. Для них проведут семинары о состоянии экологии в городе и природоохранных проектах.

Также планируется создать единый экобренд Нижнекамска. Он расскажет об экологических инициативах города и достижениях предприятий. Главным же событием станет Всероссийский экофорум — 2027. Мероприятие пройдет в сентябре следующего года в Нижнекамске.

Программу будет координировать рабочая группа из представителей муниципалитета, школ, медицинских учреждений и промышленных предприятий. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Программу будет координировать рабочая группа из представителей муниципалитета, школ, медицинских учреждений и промышленных предприятий.

— Вопросы экологии никуда не уходят — они живут вместе с нами. Это наша реальность. Другой вопрос — экологическая ситуация меняется. Я свидетель того, что за последние 10–15 лет она крайне изменилась в лучшую сторону. Это подтверждают и цифровые данные, и показатели заболеваемости населения, связанные с экологией. Об этом необходимо говорить, — уверен начальник территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Рустем Изиятуллин и добавляет: — Мне как жителю и специалисту обидно, когда говорят, что наш город экологически неблагополучный. Нижнекамск — современный, продвинутый и экологически ответственный город, который решает проблемы и благоприятен для жизни.