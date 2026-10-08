В Татарстане отменили режим беспилотной опасности
Ограничения действовали более четырех часов
В Татарстане отменили режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения действовали более четырех часов — с 05.02 мск до 09.14 мск.
Аэропорты Казани и Нижнекамска также возобновили работу в полном объеме. Аэрогавань Бугульмы повторно закрылась в целях обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.
Напомним, в утренние часы на территории Закамья Татарстана объявляли угрозу атаки БПЛА. Чуть позже в ежедневной сводке Минобороны стало известно об уничтожении беспилотника над республикой, при этом в ведомстве не стали уточнять количество сбитых аппаратов.
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