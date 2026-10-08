Для победы в чемпионате «Крыльям Барса» теперь нужны мастерство и удача

Иначе очередного золота не видать

В этот раз погоня не удалась. Фото: Динар Фатыхов

В Санкт-Петербурге завершился этап чемпионата страны по баскетболу на колясках. «Крылья Барса» выиграли четыре матча из пяти, уступив в последнем хозяевам площадки — питерскому «БасКИ». Подобности — в материале «Реального времени».

Что было в предыдущих сериях?

Сезон в баскетболе на колясках открылся отборочным туром, по итогам которого из восьми стартовавших команд отсеялось две, оставив остальные шесть бороться за пьедестал почета. То, что «Крылья Барса» заняли третье место по итогам стартового тура, не имело большого значения, поскольку очков в копилку это не принесло никому, превратившись в разминку.

Затем был тур в Казани, по итогам которого команды набирали очки за занятые в итоге места, и здесь не все гладко. Выиграв три мачта, «Крылья Барса» достаточно уверенно играли в предпоследнем с главным конкурентом за победу — питерским «БасКИ», контролируя игру и счет, благо разница достигала двузначной цифры (27:13), но в заключительном периоде стали уступать. 50:45 перед выходом на финишную прямую превратились в 58:59, когда перед самым финишем Питер вышел вперед, после тайм-аута.

Точный бросок Василия Кочеткова снова вернул нам минимальное преимущество. Но на него соперники ответили своим, а заключительным актом стал неточный бросок Всеволода Салина из-под кольца и 60:61.

В игре с Питером на большинстве «барсов» лица не было. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из Турции с победой

После этого Казань вернула себе победный настрой, побеждая в турнирах в формате 3Х3, съездила на сбор в Турцию, обыграв сборную этой страны со счетом 68:67, а второй ее состав — 76:74. После чего залетела в питерский тур, который стартовал с нашего разгрома ульяновской «Волги» 94:35. Причем ульяновцы сопротивлялись нам в полном составе, поскольку далее их будут преследовать обидные потери из числа игроков. Хозяева паркета также уверенно обыграли своего соперника — «Легион» из Нягани, и определенная борьба была только в противостоянии Москвы и Тюмени, где сильнее выглядела команда из столицы России.

Москвичи — в целом крепкая команда, но в противостоянии с нами эта крепость не была заметна — 78:44. Санкт-Петербург разгромил Тюмень, а самая захватывающая игра получилась по итогам соперничества Нягани и Ульяновска. Северяне вели 60:57, Ульяновск снова приблизился на расстояние очка — 60:59, после чего баскетболист «Легиона» забил один штрафной из двух — 61:59. Затем команды обменялись обоюдными атаками без набора очков, завершив игру отчаянным броском ульяновца из-за шестиметровой линии, не достигшим цели.

Получилась борьба, как мы любим, а в третьем туре, к сожалению, случились травмы. Не коснулись они только матча «Крыльев Барса» с «Легионом» из Нягани — 86:20. В дерби двух столиц Питер обыграл Москву 68:48, позволив соперникам совершить в концовке рывок в очках — 2:8. «Фалькон» потерял из-за травмы Евгения Солодовникова. А вот «Волга» не просто проиграла тюменскому «Шансу» 47:60. У них еще Рустам Курамшин пострадал в противоборстве с Андреем Бондаренко, а Андрей Кафиятуллов — с Ильшатом Сагитовым.

Когда некому отдать. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Что это было?

«Крылья Барса» строго спросили у команды Тюмени, не оставив ей ни единого шанса, 77:28. Ульяновск же в предпоследнем туре продемонстрировал, как можно впятером отыграть весь матч, попав по жребию на Питер. Физически хуже подготовленная команда могла бы утомиться уже на церемонии приветствия, когда пришлось здороваться с полным составом питерской команды в 12 человек. Как говорится, можно потерять все, кроме чести, хотя Ульяновск мог не выйти на игру, записав в таблицу поражение 0:20. Мог, но не стал, поэтому безумству храбрых поем мы песню. А в противостоянии Москвы и Нягани констатируем, что столичная команда была сильнее по счету с отрывом ровно в три раза.

В сибирском дерби Тюмень была сильнее Нягани, москвичи переиграли Ульяновск под аккомпанемент питерского дождя, который начался аккурат к заключительному туру, который к привычной для города на Неве погоде на улице обещал еще и взрыв эмоций на паркете. Но, как говорится, наши ожидания — наши проблемы.



Питер смог максимально усилить интерес к игре. Комментатор у микрофона, трансляция с повторами, экран со сменяющими друг друга актуальными фотографиями игроков питерской команды и моментов ее матчей, телевидение у бровки, снимавшее сюжет о туре, болельщики, заполнившие трибуны. Все они стали свидетелями того, как казанец Всеволод Салин открыл счет, затем увеличил его после реализации двух штрафных и нарушения капитана питерцев Евгения Ермолинского. И еще два очка, сравнявшие счет в матче, — 6:6. Демонстрация бомбардирских качеств Салина против Питера продолжалась до момента, пока Василий Кочетков не запустил в кольцо бросок из-за 6-метровой линии, и в процесс набора очков включились Альберт Багаманов с Владимиром Кучиным.

Иными словами, была полная демонстрация вариативности казанских атак, которые могут забивать издалека, как Кочетков, или со средней линии, как Багаманов, в проходе, как Кучин, и отовсюду, как Салин. Это привело к минимальному преимуществу в концовке первого периода 17:16. Главное, сложилось ощущение, что относительно молодая Казань сегодня в порядке, а откровенно ветеранский Питер может не выдержать такого напора. Но баскетбол на колясках — это не классический баскетбол, в котором команда с наиболее опытным человеком на площадке в лице 43-летнего казанца Василия Кочеткова точно «перебегает» команду, где его ровесник и тезка Василий Лайков (тоже 42-летний), наоборот, самый молодой в своем коллективе.

Владимир Кучин. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

На балу удачи все танцуют красиво

Многолетний наставник казанского УНИКСа Станислав Еремин запомнился афоризмом: «На балу удачи все танцуют красиво». В переводе с поэтического на спортивный, можно вытворять самые невероятные вещи, когда над тобой не довлеет психологический груз. Можно забивать трехочковые, когда твоя команда ведет пару десятков очков, как это сделал с «Шансом» Динар Камалиев, который в игре с Питером встал на отметку штрафных бросков и не попал ни разу из двух. Будучи ближе к кольцу, но находясь под грузом ответственности. Да что там линия штрафных — игроки «Крыльев барса» из-под кольца мазали с такой регулярностью, что как будто сохранили вирус промаха на последних секундах матча в Казани, поместили его в баночку, привезли в Питер и раскупорили ровно перед второй четвертью матча с «БасКИ».

Салин как набрал на старте игры 6 очков подряд, так затем запомнился блок-шотом и набранными после него двумя очками в быстром отрыве. Остальные вообще ничем не запомнились. Разве что еще одним точным трехочковым броском Кочеткова? Или двумя очками Галстяна, заработанными в отрыве после великолепного паса Кочеткова? Точным броском Кайнова, набранным сразу же после выхода на площадку? Да, но это все, что можно из позитивного вспомнить за матч, когда борьба под щитами была проиграна. В противостоянии первых номеров уступили, а в бросках из-под щита наши ребята в этот день показали рекордный показатель неточности.

Ермолинский накануне 50-летнего юбилея уезжал в отрыв от Галстяна и подбирал мяч, что должно быть прерогативой Салина, уступает питерскому ветерану. Ермолинский заработал штрафной на старте игры и так с ним и откатал до конца, до которого не смог остаться на площадке Салин, выбывший за пять фолов задолго до финального свистка.

Кайнов вышел и забил. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Под взглядом ленинградских легенд баскетбола

Поражение в Казани, состоявшееся в июне, когда преимущество в концовке было утрачено, а Салин не реализовал бросок из-под кольца, напоминает сценарий прошлого сезона, только со знаком минус. Тогда «баск» Тимофеев промахнулся в концовке игры, находясь под нашим кольцом, а ранее был разгром питерской команды, учиненной ей казанцами, казавшийся последним в нашем противостоянии. Соперник стареет, мы матереем, наливаемся силой, необходимым опытом. Главное, что с радующей периодичностью начали побеждать в матчах, когда все решает один бросок.

Но прошел всего лишь год, стартовая пятерка наших конкурентов откатала весь матч с куда более молодой Казанью, повторив подвиги ульяновцев. Только им деваться некуда было, поскольку скамейка запасных оказалась пустой, а у Питера там яблоку некуда было упасть. Собственно, как и на трибунах спорткомплекса Академии имени Кондрашина.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Реальное сопротивление в поединке прекратилось, как кажется, в начале третьего периода, когда был точен Литвяк и счет на табло 23:32. Позже случился момент, когда после броска Ермолинского мяч попал в дужку кольца, взмыл вверх и устремился в корзину. Момент из разряда тех, про которые говорят «И стены помогают». А как не помочь, если зал питерской команды украшали портреты великих ленинградских баскетболистов — Станислава Гельчинского (6 октября ему бы исполнился 91 год), Андрея Макеева, Владимира Кондрашина (осуществившего движение вверх). Наставник Геннадий Щетинин сумел вселить в подопечных веру в то, что в 47 с половиной лет (средний возраст игроков стартовой пятерки) борьба за первое место не заканчивается, и так пришла третья подряд победа в туре. Если она ознаменует общую победу по итогам всего чемпионата, то это, как говорится, будет во имя баскетбола.

