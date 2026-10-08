В Татарстане подешевели лук и картофель, но подорожали яйца и помидоры

Среди подешевевших товаров также сметана, маргарин, мука пшеничная, вермишель

Фото: Максим Платонов

С 28 сентября по 5 октября 2026 года в Татарстане заметнее всего подешевели овощи. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

Лук репчатый подешевел до 44,13 рубля за кг (-6,52%). Картофель опустился до 39,94 рубля (-5,07%). Капуста белокочанная свежая — до 33 рублей (-3,48%). Морковь — до 37,55 рубля (-3,27%). Свекла столовая — до 35,13 рубля (-3,17%).

Также за неделю выросли цены на яйца куриные — до 83,13 рубля за десяток (+5,13%). Помидоры свежие подорожали до 136,59 рубля (+5,25%). Огурцы — до 100,51 рубля (+2,32%). Из других товаров заметно подорожали консервы овощные для детского питания (+2,58%), консервы фруктово-ягодные (+1,97%) и бананы (+1,76%).

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди подешевевших товаров также сметана (-1,40%), маргарин (-1,24%), мука пшеничная (-1,59%), вермишель (-0,67%).

Ранее сообщалось, что россияне стали реже покупать продукты впрок. Чаще всего про запас закупают крупы и макароны (28%), мясо, рыбу и полуфабрикаты (24%) и молочные продукты (21%).

Алсу Сабирзанова