Россия запросила у Нидерландов выдачу руководства Международного уголовного суда

Генпрокуратура РФ отправила официальный запрос в Минюст королевства

Фото: Динар Фатыхов

Генпрокуратура России направила в Минюст Нидерландов и ряд других стран запросы о заключении под стражу и выдаче руководства Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Отправлены запросы на выдачу председателя МУС П.Ю. Хофманского, первого вице-председателя Карранса Л.К.И., прокурора Хана К.К.А. и судей МУС Аканэ Т., Айтала Р.С., Годинеса С.Х.У., Шмитта Б., Алапини-Гансу Р.А.С., Махфуда Х.Б.

В декабре 2025 года Московский городской суд заочно признал их виновными по ч. 2 ст. 299, ч. 2 ст. 301 и ч. 2 ст. 360 УК РФ за привлечение заведомо невиновных к ответственности, незаконное содержание под стражей и нападение на лиц под международной защитой.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

В ноябре 2016 года Россия уведомила ООН о намерении не становиться участницей Римского статута МУС и не признает его юрисдикцию. По версии Генпрокуратуры, решения МУС о выдаче ордеров на арест граждан РФ приняты в нарушение международного права и без доказательств.

В 2023 году Палата предварительного производства МУС, юрисдикцию которой Россия не признает, выдала «ордер на арест» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой 17 марта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что расследование МУС в отношении «ареста» президента неприемлемо и что любое решение МУС является недействительным с точки зрения закона.

Чуть позже США ввели санкции против МУС, обвинив его в злоупотреблении полномочиями, а сам суд отстранил своего прокурора Карима Хана от занимаемой должности.

Зульфат Шафигуллин