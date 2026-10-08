В Татарстане на ремонт общежитий колледжей ежегодно будут выделять 1,5 млрд рублей

Всего на систему среднего профессионального образования выделено 2,5 млрд рублей, на систему общего образования с учетом ремонта пищеблоков — 5 млрд рублей

Фото: Сергей Козлов

В Татарстане на ремонт общежитий техникумов и колледжей ежегодно будет выделяться 1,5 млрд рублей, еще 500 млн рублей направят на ремонт ресурсных центров. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на форуме «Мастер 2030».

Всего на систему среднего профессионального образования выделено 2,5 млрд рублей, на систему общего образования с учетом ремонта пищеблоков — 5 млрд рублей. Список общежитий для ремонта в следующем году уже определен и проходит согласование.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

— Система образования не остается без внимания, поддержка есть со стороны раиса РТ Рустама Минниханова, — заявил Хадиуллин.

Молодые преподаватели получают ежемесячную надбавку в 10 тыс. рублей, могут претендовать на жилищный сертификат в 1 млн рублей и участвовать в грантовых конкурсах.

При этом глава Минобрнауки отметил низкие результаты ЕГЭ студентов колледжей по сравнению со школьниками и поручил проанализировать ситуацию.

Напомним, в конце декабря прошлого года сообщалось, что на капремонт семи колледжей в Татарстане потратят более полумиллиарда рублей.

Зульфат Шафигуллин