Ильсур Метшин: «Такого снегопада давно не помнят здешние места»

Фото: Максим Платонов

— Такого снегопада давно не помнят здешние места, — так поэтически, сославшись на строчки известной песни, прокомментировал снежные завалы на дорогах и во дворах Казани мэр Ильсур Метшин на сегодняшнем «деловом понедельнике».

Напряженная обстановка, по его словам, сложилась не только из-за объема выпавшего снега: на этот факт наложился еще и дефицит работников-дорожников, водителей и механизаторов. Часть из них, например, «забрали» трудиться на федеральной трассе М-12. В распоряжении Казани осталось лишь 40% кадрового водительского состава, многие к тому же ушли на больничный из-за новой волны коронавируса. Тем не менее, несмотря на «огромные объемы снега», дорожные службы Казани в итоге сработали достойно, считает градоначальник. Все основные дороги и магистрали, по словам Метшина, сейчас «открыты для движения личного транспорта». Дорожникам, чтобы восполнить нехватку рабочих рук, пришлось и приходится работать в две смены.

Фото: realnoevremya.ru

— Основной вопрос сегодня связан с дворами, с выездами из дворов, с поселковыми дорогами. Просьба к управляющим компаниям: как можно больше использовать погоду, пока солнце и передышка по снегу. Не только «отряхать» снег на обочины, но и вывозить его. Тут вопрос к собственникам различным. Люди, когда идут от своего дома к остановкам, для них все это является «неубранным городом», но на самом деле собственники дорог у всех разные! — заявил он.

Ильсур Метшин попросил ТСЖ, ЖСК и вообще самих жителей-казанцев взять ситуацию в свои руки и перейти «от клавиш в интернете с призывами убирать снег» к делу, чтобы разделить ответственность. «Еще снега будет много!» — предупредил он.

Подробнее о рекордных снегопадах в Татарстане на прошлой неделе — в материале «Реального времени».