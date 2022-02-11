«Будем продолжать сотрудничество с Татарстаном»: Минниханов и Токаев встретились второй раз за месяц

Фото: пресс-служба президента РТ

Президент Татарстана Рустам Минниханов и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретились в Казанском кремле. Стороны обсудили реализацию совместных проектов.

Минниханов отметил, что Казахстан — стратегический партнер республики. Он сообщил, что товарооборот два года подряд держится на уровне $630 млн. Также глава республики отметил, что в Казахстане проживают более 200 тысяч татар:

— Я искренне благодарен за поддержку наших соотечественников.

Также в ходе встречи Рустам Минниханов выразил заинтересованность в работе по открытию филиалов технических вузов России в Казахстане.

Фото: пресс-служба президента РТ

Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении отметил, что на вчерашних пятичасовых переговорах с президентом России Владимиром Путиным поднималась тема продолжения сотрудничества с Татарстаном.

— Мы говорили о том, что будем продолжать сотрудничество с Татарстаном. Владимир Владимирович отдельно отметил в своем выступлении, что Татарстан — один из наиболее динамично развивающихся субъектов России, — отметил Токаев.

Он рассказал, что это его первый визит в Казань: «Я впечатлен. Мы видим, как развивается Татарстан под вашим сильным руководством».



В завершение встречи президент Татарстана вручил Токаеву орден «Дуслык», сообщает пресс-служба главы РТ.

Президент Казахстана прибыл в Казань сегодня ночью. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин провел для него экскурсию по мечети, а митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл рассказал историю храма.



Это вторая встреча Минниханова и Токаева за месяц — в конце января президент Татарстана первым из глав российских регионов посетил Казахстан после протестов. Они обсудили реализацию совместных проектов. Минниханов отмечал, что энергетика, промышленность, сельское хозяйство, нефтехимия и производство газомоторного топлива — основные сферы для сотрудничества двух республик.



Татьяна Леухина