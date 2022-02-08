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Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля

16:51, 08.02.2022
Россияне смогут получить QR-код по результатам теста на антитела с 21 февраля
Фото: realnoevremya.ru (архив)

QR-код по результатам теста на антитела будет выдаваться с 21 февраля. Соответствующий приказ выпустил Минздрав РФ.

В сертификате должны быть сведения о положительных результатах исследований на наличие антител (иммуноглобулинов G) к возбудителю новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (любым из методов).

Срок действия сертификата по результатам теста на антитела составит 6 месяцев с даты получения результатов теста.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

О том, что переболевшие коронавирусом без официально установленного диагноза смогут получить сертификат после прохождения тестов на антитела, сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова в середине декабря. Также она анонсировала включение в ковидный сертификат данных о медотводе.

Татьяна Леухина
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