Итоги дня: смерть Игоря Носова, отголоски встречи Путина и Макрона, предложение ограничить интернет в школах
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 8 февраля.
- Представители Татарстана вновь пополнили копилку наград сборной Олимпийского комитета России — сноубордист Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе. После этого он намекнул, что может завершить свою карьеру: «Я говорил, что если завоюю медаль сейчас, то закончу выступления. Медаль есть». Другой представительнице Татарстана, сноубордистке Милене Быковой, повезло меньше — ее дисквалифицировали в самом начале соревнований.
- Кроме Уайлда, бронзу России на Олимпиаде в Пекине принес и Александр Терентьев. Он стал третьим в лыжном спринте. Бронзу выиграла и саночница Татьяна Иванова — она стала первой россиянкой с медалью ОИ по санному спорту в личных соревнованиях. Тем временем четыре серебряных призера в прыжках на лыжах с трамплина, среди которых татарстанец Данил Садреев, сегодня получили свои медали.
- Газета Financial Times сообщила, что прошедшие накануне пятичасовые переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона продвинули «деэскалацию» на Украине. Якобы они договорились «не предпринимать новых военных инициатив» и условились вести «широкий диалог» по размещению российских войск. Однако в Кремле информацию опровергли. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Москва и Париж не могли этого сделать. Кроме того, Франция не является лидером НАТО.
- На встрече с Макроном Путин относительно соблюдения Украиной минских соглашений заявил: «Ну, нравится — не нравится, терпи, моя красавица. Надо исполнять, по-другому не получится». На это отреагировал президент страны Владимир Зеленский. Он заявил, что Украина и без того очень терпеливая, потому что терпение — это мудрость. «Это важно и для Европы, и для россиян», — добавил украинский лидер.
- Макрон после Москвы отравился в Киев, где встретился с Владимиром Зеленским, после чего рассказал, что его коллега выразил приверженность перемирию в Донбассе. Он добавил, что Франция нацелена достичь стабилизации ситуации вокруг Украины в ближайшие недели и призвал соблюдать Минские соглашения, назвав их единственной основой для урегулирования кризиса.
- Прокурор Татарстана Илдус Нафиков на итоговой коллегии ведомства начал свой доклад с напоминания о трагедии в казанской гимназии №175 и предложения проработать механизм ограничения интернета в школах. По его словам, случившееся высветило проблемы в сфере защиты прав несовершеннолетних и организации их воспитания. Давление рейтинговых методов оценки работы школ оборачивается тем, что работа с детьми концентрируется либо на самых талантливых, либо на «трудных», а большинство ей просто не охвачены и предоставлены сами себе, отметил Нафиков.
- Заместитель генпрокурора России Николай Шишкин раскритиковал надзорное ведомство Татарстана за снижение раскрываемости преступлений, лидерство в ПФО по долгам о зарплате и дефицит дел по статьям 169, то есть воспрепятствование законной предпринимательской деятельности, и 174.1 (легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем) УК РФ. Кроме того он отметил, что ущерб по коррупционным преступлениям в республике по итогам 2021 года возмещен лишь на треть. Подробнее об итоговой коллегии прокуратуры Татарстана — в материале «Реального времени».
- Минстрой РФ предвидит в 2022 году возникновение сложностей с получением проектного финансирования застройщиками из-за резкого повышения ключевой ставки Центробанком. Они, по прогнозу замминистра строительства РФ Никиты Стасишина, больше не смогут получить такие «дешевые деньги».
- По итогам 2021 года в стране было введено 92,6 млн кв. м жилья, сообщил Стасишин. Это абсолютный рекорд со временен СССР. В Татарстане введены рекордные 3 млн кв. м, что выше на 11% уровня 2020 года.
- На 44-м году жизни умер экс-глава ОЭЗ «Иннополис», генеральный директор Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Игорь Носов. Как сообщили источники «Реального времени», у него произошел инсульт. В апреле 2020-го он переболел коронавирусом — заболевание протекало в легкой форме. Церемония прощания пройдет в Москве завтра в 15.00 в Большом Церемониальном зале похоронного дома Троекурово.
- С 1 марта этого года россияне смогут получать документы о смерти в электронном виде, подписанные с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Создание такого документа станет обязательным.
- В марте в Казань привезут ключ, который символизирует ворота в город, получающий статус молодежной столицы Организации исламского сотрудничества. На мероприятии ждут министра иностранных дел РФ Сергей Лаврова. В рамках нового статуса в Казани планируется около 10—12 крупных событий разной направленности. Одним из первых мероприятий станет конкурс чтецов Священного Корана, участие в котором смогут принять как мужчины, так и женщины в возрасте от 18 до 30 лет. Подробности — в материале «Реального времени».
- Американская киноакадемия объявила список номинантов на премию «Оскар» 2022 года. Мультфильм российского режиссера Антона Дьякова «Боксбалет» претендует на победу в категории короткометражной анимации. В главной категории «Лучший фильм» были представлены: «Аллея кошмаров», «Белфаст», «Вестсайдская история», «Власть пса», «Дюна», «Король Ричард», «Лакричная пицца», «Не смотрите наверх», «Сядь за руль моей машины», «CODA: Ребёнок глухих родителей».
- За последнее время в нескольких регионах России в школах предотвратили теракты в форме вооруженных нападений. Часть из них готовили члены ячеек международных террористических организаций в Москве, Крыму, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольском крае и Тверской области. В связи с этим глава ФСБ, председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников призвал усилить персональную ответственность руководства школ за действия во время угрозы теракта.
- Сегодня отмечается День российской науки. В честь этого в казанском Кремле президент Татарстана Рустам Минниханов вручил государственные премии республики в области науки и техники. Лауреатами стали 30 человек. «Важно, чтобы результаты интеллектуальной деятельности ученых не оставались только на бумаге. Нужна экономическая среда, обеспечивающая их коммерциализацию», — обратил внимание президент РТ.
- В 2022 году в Татарстане продолжат расчищать озера, углублять реки и регулировать их русла. Так, на работы на девяти водоемах планируется направить чуть более 227 миллионов рублей из республиканского бюджета. Самый дорогой объект — река Ушня, на расчистку русла которой заложено почти 40,5 миллиона рублей. Самыми бюджетными станут работы на озере в Мамадыше — 9,1 миллиона. Подробнее — в материале «Реального времени».
- Россиянам QR-код по результатам теста на антитела начнут выдавать с 21 февраля. В сертификате должны находится сведения о положительных результатах исследований на наличие иммуноглобулинов G к возбудителю коронавируса любым из методов. Действовать такой QR-код будет шесть месяцев.
- За пандемию коронавируса российская концертно-театральная индустрия накопила долги перед зрителями. За два года сумма достигла 8 млрд рублей. Много это или мало — в подсчетах «Реального времени».
- СМИ узнали, что президент России Владимир Путин может огласить ежегодное послание Федеральному собранию в начале следующего месяца — 1 или 3 марта. По словам одного из близких к администрации главы государства источников, на подготовку к посланию влияет «эпидемиологическая ситуация с «омикроном», которая сейчас остается тяжелой».
- Гильдию риелторов Татарстана возглавила Анастасия Голяшева — руководитель агентства недвижимости «Татнед», владелица ресторана 1st Gallery и студии дизайна Smart Design Interior. На этом посту она сменила Андрея Савельева.
- Завершить строительство Центра развития профессионального, юношеского и детского гольфа «Басу» в казанском поселке Куземетьево планируется этим летом. На данный момент почти завершен административно-бытовой корпус. Как выглядит объект сейчас — в видеорепортаже «Реального времени».
- Генпрокуратура РФ направила в суд уголовное дело в отношении экс-министра по координации деятельности «Открытого правительства» Михаила Абызова и его 11 соучастников — Николая Степанова, Максима Русакова, Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Галины Фрайденберг, Инны Пикаловой, Екатерины Заяц, Олега Серебренникова, Руслана Власова, Оксаны Роженковой и Яны Балан. В зависимости от степени участия им предъявлено обвинение в организации преступного сообщества или участие в нем, мошенничество, коммерческом подкупе, незаконном участие в предпринимательской деятельности и в легализация денег или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления. Свою вину они не признают.
- Следственные органы СК РФ по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении руководства ООО «ИК ТехВент» по п. «б» ч. 2 статьи 199 УК РФ по факту неуплаты налогов на сумму более 127,2 млн рублей. По версии следствия, в период с 2016 по 2019 год неустановленный злоумышленник вносил в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 17 контрагентами.
- В Москве на Рублевском шоссе произошло массовое ДТП — столкнулись шесть машин. Как сообщают СМИ, в аварию попал и российский миллиардер Алексей Шепель. Столичная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств случившегося.
Татьяна ДеминаОбщество Татарстан
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