Детские дома в России начнут перепрофилировать в центры поддержки семьи

Число детей в социальных учреждениях сократилось с 60 тыс. в 2024 году до 47 тыс. в настоящее время

Фото: Артем Дергунов

Детские дома и приюты в России по мере снижения числа воспитанников будут перепрофилировать в центры поддержки семьи, сохранив инфраструктуру и команды учреждений. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

— Наша задача — изменить понимание детских домов на семейные дома, когда мы ребенка не одного привозим, а привозим всю семью, — сказала Львова-Белова в программе «Поздняков» на канале НТВ.

По словам Марии Львовой-Беловой, число детей в социальных учреждениях сократилось с 60 тыс. в 2024 году до 47 тыс. в настоящее время. Она напомнила, что до этого президент РФ Владимир Путин поставил задачу уменьшить показатель вдвое к 2030 году — до 30 тыс. человек. Освободившиеся здания будут использовать для кризисных центров для мам с детьми, дневного пребывания для детей с инвалидностью и выездных бригад специалистов.

Перед Калмыкией, Ямало-Ненецким автономным округом и Севастополем поставлена задача свести число детей в соцучреждениях к нулю к концу следующего года. В качестве новых сервисов работы с семьей планируется открытие выездных бригад специалистов в удаленных районах.

Напомним, в июне этого года Путин продлил полномочия детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой на пять лет.

Зульфат Шафигуллин